Beşiktaş karıştı! Abdullah Avcı ile Ahmet Nur Çebi arasında gerginlik - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş karıştı! Abdullah Avcı ile Ahmet Nur Çebi arasında gerginlik

Beşiktaş karıştı! Abdullah Avcı ile Ahmet Nur Çebi arasında gerginlik

Beşiktaş UEFA Avrupa ligi'nde oynadığı son karşılaşmada Portekiz temsilcisi Braga'ya deplasmanda 3-1'lik skorla boyun eğdi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar Avrupa'da havlu attı. Beşiktaş'ta yıldız futbolcuların Braga'ya götürülmemesi bardağı taşırdı. Abdullah Avcı ile Ahmet Nur Çebi arasında ipler gerildi. İşte detaylar...
9 Kasım 2019 Cumartesi 07:54 Güncelleme: 09.11.2019 07:54
Beşiktaş karıştı! Abdullah Avcı ile Ahmet Nur Çebi arasında gerginlik

UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında Braga'ya deplasmanda 3-1 yenilerek gruptan çıkma ihtimali kalmayan Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

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Beşiktaş karıştı! Abdullah Avcı ile Ahmet Nur Çebi arasında gerginlik

Takımın dördüncü maçını da kaybetmesi ve iki maç daha olmasına rağmen Avrupa'ya havlu atılması camiada büyük tepkiye sebep oldu.

Beşiktaş karıştı! Abdullah Avcı ile Ahmet Nur Çebi arasında gerginlik

En çok da grip olduğu için Portekiz'e gidemeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi eleştiriliyor.

Beşiktaş karıştı! Abdullah Avcı ile Ahmet Nur Çebi arasında gerginlik

Tecrübeli çalıştırıcı Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Diaby, Ruiz ve N'Koudou'yu rotasyon sebebiyle Braga maçı kadrosuna almamıştı.

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Beşiktaş karıştı! Abdullah Avcı ile Ahmet Nur Çebi arasında gerginlik

Dorukhan Toköz ve Douglas'ın sakat olduğu ortamda önemli yıldızların da Braga'ya götürülmemesi üzerine siyah-beyazlı yöneticiler Başkan Ahmet Nur Çebi'ye şikayetlerini dile getirdi.

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