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Beşiktaş karıştı! Abdullah Avcı ile Ahmet Nur Çebi arasında gerginlik
Beşiktaş UEFA Avrupa ligi'nde oynadığı son karşılaşmada Portekiz temsilcisi Braga'ya deplasmanda 3-1'lik skorla boyun eğdi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar Avrupa'da havlu attı. Beşiktaş'ta yıldız futbolcuların Braga'ya götürülmemesi bardağı taşırdı. Abdullah Avcı ile Ahmet Nur Çebi arasında ipler gerildi. İşte detaylar...
9 Kasım 2019 Cumartesi 07:54
Güncelleme: 09.11.2019 07:54
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında Braga'ya deplasmanda 3-1 yenilerek gruptan çıkma ihtimali kalmayan Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.
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Takımın dördüncü maçını da kaybetmesi ve iki maç daha olmasına rağmen Avrupa'ya havlu atılması camiada büyük tepkiye sebep oldu.
En çok da grip olduğu için Portekiz'e gidemeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi eleştiriliyor.
Tecrübeli çalıştırıcı Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Diaby, Ruiz ve N'Koudou'yu rotasyon sebebiyle Braga maçı kadrosuna almamıştı.