Beşiktaş kaleyi ona emanet ediyor! İmza parası... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Beşiktaş kaleyi ona emanet ediyor! İmza parası...

Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışına giren Beşiktaş'ın listesine birçok isim girmişti. Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli eldivenle yaptığı görüşmelerden sonuç aldığı ifade edilirken, anlaşmanın yakın olduğu bildirildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

8 Haziran 2020 Pazartesi 08:17 Güncelleme: 08.06.2020 08:17
Beşiktaş kaleyi ona emanet ediyor! İmza parası...

Alman file bekçisi Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına devam eden Beşiktaş, tecrübeli isimle anlaşmak üzere. İşte detaylar...

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Beşiktaş kaleyi ona emanet ediyor! İmza parası...

Takvim'de yer alan habere göre bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. Yönetim 31 yaşındaki kaleci için görüşmelere yeniden hız verdi.

Beşiktaş kaleyi ona emanet ediyor! İmza parası...

Bonservisi elinde olan Sinan Bolat ve menajeriyle yapılan zirvede Sinan, siyah-beyazlı yönetimin şartlarını kabul etti. Sadece imza para konusunda küçük pürüzler kaldığı öğrenildi.

Beşiktaş kaleyi ona emanet ediyor! İmza parası...

Beşiktaş Yönetimi'nin imza parasını aşağı çekmeyi başardığı takdirde Sinan Bolat'la ön protokol yapılacağı belirtildi. Bu transfere bitti gözüyle bakıldığı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş kaleyi ona emanet ediyor! İmza parası...

Bu sezon Belçika'da Royal Antwerp'in kalesini koruyan Sinan Bolat 29 resmi karşılaşmanın 27'sinde forma giydi. Sinan Bolat, kalesinde 30 gol görmesine rağmen iyi bir grafik çizdi.

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