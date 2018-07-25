Beşiktaş kalesi için son aday Liverpooldan Mignolet - Galeri - Fotomaç
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    Beşiktaş kalesi için son aday Liverpool'dan Mignolet

    25 Temmuz 2018 Çarşamba, 18:39:07 Güncelleme: 18:40:15
    Beşiktaş kalesi için son aday Liverpool'dan Mignolet
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    Beşiktaş kalesi için son aday Liverpooldan Mignolet

    Fabri'yi İngiltere'ye gönderen Beşiktaş'ın kaleci arayışlarına da İngiltere'de devam ettiği öğrenildi.

    Beşiktaş kalesi için son aday Liverpool'dan Mignolet
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    Beşiktaş kalesi için son aday Liverpooldan Mignolet

    Arsenal'den Ospina'nın ismi gündemi meşgul ederken yine Premier Lig'in dev kulübünden bir isim daha Beşiktaş ile anılıyor.

    Beşiktaş kalesi için son aday Liverpool'dan Mignolet
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    Beşiktaş kalesi için son aday Liverpooldan Mignolet

    Yerli kaleci olarak da Harun Tekin isminde yoğunlaşan Beşiktaş'a bir öneri daha geldi. Bu isim Liverpool'da forma giyen Mignolet.

    Beşiktaş kalesi için son aday Liverpool'dan Mignolet
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    Beşiktaş kalesi için son aday Liverpooldan Mignolet

    The Sun'ın haberine göre Liverpool, Alisson transferinden sonra Mignolet'i elden çıkarmak istiyor ve en uygun takımlardan biri Beşiktaş.

    Beşiktaş kalesi için son aday Liverpool'dan Mignolet
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    Beşiktaş kalesi için son aday Liverpooldan Mignolet

    İki takım arasındaki transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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