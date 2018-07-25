Beşiktaş kalesi için son aday Liverpooldan Mignolet - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş kalesi için son aday Liverpool'dan Mignolet
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 18:39:07
Güncelleme: 18:40:15
Beşiktaş kalesi için son aday Liverpool'dan Mignolet
Fabri'yi İngiltere'ye gönderen Beşiktaş'ın kaleci arayışlarına da İngiltere'de devam ettiği öğrenildi.
Beşiktaş kalesi için son aday Liverpool'dan Mignolet
Arsenal'den Ospina'nın ismi gündemi meşgul ederken yine Premier Lig'in dev kulübünden bir isim daha Beşiktaş ile anılıyor.
Beşiktaş kalesi için son aday Liverpool'dan Mignolet
Yerli kaleci olarak da Harun Tekin isminde yoğunlaşan Beşiktaş'a bir öneri daha geldi. Bu isim Liverpool'da forma giyen Mignolet.
Beşiktaş kalesi için son aday Liverpool'dan Mignolet
The Sun'ın haberine göre Liverpool, Alisson transferinden sonra Mignolet'i elden çıkarmak istiyor ve en uygun takımlardan biri Beşiktaş.
Beşiktaş kalesi için son aday Liverpool'dan Mignolet
İki takım arasındaki transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.