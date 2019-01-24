Beşiktaş ile Tottenham anlaştı! N’koudou hazır - Fotomaç
24 Ocak 2019, Perşembe
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Beşiktaş ile Tottenham anlaştı! N’koudou hazır

Beşiktaş yönetimi, Tottenham'da forma giyen N'Koudou için İngiliz ekibiyle el sıkıştı. Tek sorun satın alma opsiyonu.
24 Ocak 2019 Perşembe, 00:40:05 Güncelleme: 07:46:29
Beşiktaş ile Tottenham anlaştı! N’koudou hazır

Beşiktaş yönetimi, Babel'in takımdan ayrılması, Ricardo Quaresma'nın da ayrılma ihtimalinin gündemde olması nedeniyle transfer çalışmaları sürdürüyor.

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Beşiktaş ile Tottenham anlaştı! N’koudou hazır

Tottenham'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Georges- Kevin N'Koudou için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüyle prensipte anlaştı.

Beşiktaş ile Tottenham anlaştı! N’koudou hazır

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, Georges-Kevin N'Koudou'nun kiralanması için anlaşma sağlandı.

Beşiktaş ile Tottenham anlaştı! N’koudou hazır

Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou için yapılacak resmi anlaşmaya satın alma opsiyonu da koyulmasını istedi.

Beşiktaş ile Tottenham anlaştı! N’koudou hazır

Ancak İngiliz ekibinin yöneticileri, satın alma opsiyonuna sıcak bakmadıklarını belirttiler.

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