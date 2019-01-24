Beşiktaş ile Tottenham anlaştı! N’koudou hazır - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş ile Tottenham anlaştı! N’koudou hazır
Beşiktaş yönetimi, Tottenham'da forma giyen N'Koudou için İngiliz ekibiyle el sıkıştı. Tek sorun satın alma opsiyonu.
24 Ocak 2019 Perşembe, 00:40:05
Güncelleme: 07:46:29
Beşiktaş yönetimi, Babel'in takımdan ayrılması, Ricardo Quaresma'nın da ayrılma ihtimalinin gündemde olması nedeniyle transfer çalışmaları sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tottenham'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Georges- Kevin N'Koudou için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüyle prensipte anlaştı.
İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, Georges-Kevin N'Koudou'nun kiralanması için anlaşma sağlandı.
Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou için yapılacak resmi anlaşmaya satın alma opsiyonu da koyulmasını istedi.
Ancak İngiliz ekibinin yöneticileri, satın alma opsiyonuna sıcak bakmadıklarını belirttiler.