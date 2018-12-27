Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Maicon ve Gökhan Töre... - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Maicon ve Gökhan Töre...

Beşiktaş stoper arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transfer çalışmalarında ön plana çıkan isim ise Galatasaray'dan Maicon oldu. Beşiktaş'ın Maicon karşılığında Galatasaray'a Gökhan Töre'yi önereceği öğrenildi.
27 Aralık 2018 Perşembe, 23:59:56 Güncelleme: 07:59:08
Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Maicon ve Gökhan Töre...

Beşiktaş Başkanı Orman'ın, ara transfer döneminde 1 ya da 2 stoper alacağını açıklamasının ardından yeni adaylar da ortaya çıkmaya başladı.

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Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Maicon ve Gökhan Töre...

Bunlardan birinin de Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve göndermek istediği isimlerden biri olan Maicon olduğu öğrenildi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Maicon ve Gökhan Töre...

Sarı-kırmızılılar, Terim'in takımda istemediği Maicon'a kulüp arayışlarını sürdürüyor.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Maicon ve Gökhan Töre...

Körfez'i istemeyen ve Brezilya'ya dönmesi konusunda ise yapılan tekliflerin yetersiz kaldığı ortamda sambacı, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da mesaj gönderdi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Maicon ve Gökhan Töre...

Orman'ın "Bir değil iki stoper" alacaklarını açıklamasından sonra Maicon'un menajeri siyah-beyazlılarla temas kurdu.

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