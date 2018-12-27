Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Maicon ve Gökhan Töre...
Beşiktaş stoper arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transfer çalışmalarında ön plana çıkan isim ise Galatasaray'dan Maicon oldu. Beşiktaş'ın Maicon karşılığında Galatasaray'a Gökhan Töre'yi önereceği öğrenildi.
27 Aralık 2018 Perşembe, 23:59:56
Güncelleme: 07:59:08
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş Başkanı Orman'ın, ara transfer döneminde 1 ya da 2 stoper alacağını açıklamasının ardından yeni adaylar da ortaya çıkmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunlardan birinin de Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve göndermek istediği isimlerden biri olan Maicon olduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, Terim'in takımda istemediği Maicon'a kulüp arayışlarını sürdürüyor.
Körfez'i istemeyen ve Brezilya'ya dönmesi konusunda ise yapılan tekliflerin yetersiz kaldığı ortamda sambacı, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da mesaj gönderdi.
Orman'ın "Bir değil iki stoper" alacaklarını açıklamasından sonra Maicon'un menajeri siyah-beyazlılarla temas kurdu.