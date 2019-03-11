Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, 26. haftadaki Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
11 Mart 2019 Pazartesi 14:08 Güncelleme: 11.03.2019 14:09
Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

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Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı takım, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını 13 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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