Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçenin gözü Modestede - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü Modeste'de
10 Ağustos 2018 Cuma, 01:30:31
Güncelleme: 01:33:19
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü Modeste'de
Uzun süredir forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismin peşine düştü...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü Modeste'de
3 büyüklerin hedefindeki ismin Anthony Modeste olduğu öğrenildi.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü Modeste'de
Fransız basını, Çin kulübü Tianjin Quanjia ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcunun Türkiye'den teklif aldığını yazdı.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü Modeste'de
Modeste 2016-2017 sezonunda Köln formasıyla Bundesliga'da 25 gole imzasını atmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü Modeste'de
DORTMUND RESMİ TEKLİF YAPTI
Fransız basını, 30 yaşındaki Modeste'ye Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İspanya ve Rusya'dan da teklifler olduğunu hatta Dortmund'un resmi görüşmelere başladığını yazdı.