Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçenin gözü Modestede - Galeri - Fotomaç
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü Modeste'de

    10 Ağustos 2018 Cuma, 01:30:31 Güncelleme: 01:33:19
    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü Modeste'de
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    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçenin gözü Modestede

    Uzun süredir forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismin peşine düştü...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü Modeste'de
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    • 12
    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçenin gözü Modestede

    3 büyüklerin hedefindeki ismin Anthony Modeste olduğu öğrenildi.

    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü Modeste'de
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    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçenin gözü Modestede

    Fransız basını, Çin kulübü Tianjin Quanjia ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcunun Türkiye'den teklif aldığını yazdı.

    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü Modeste'de
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    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçenin gözü Modestede

    Modeste 2016-2017 sezonunda Köln formasıyla Bundesliga'da 25 gole imzasını atmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü Modeste'de
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    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçenin gözü Modestede

    DORTMUND RESMİ TEKLİF YAPTI
    Fransız basını, 30 yaşındaki Modeste'ye Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İspanya ve Rusya'dan da teklifler olduğunu hatta Dortmund'un resmi görüşmelere başladığını yazdı.

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