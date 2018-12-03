Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler! - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Derbi karşılaşmasını tribünden takip edenler arasında sürpriz isimler yer aldı.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 09:38:55 Güncelleme: 09:41:52
Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler!

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta sürpriz isimler tribünde yer aldı...

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Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler!

Sivasspor'dan ayrılan Tamer Tuna ile birlikte Kartal'ın eski savunmacısı Dusko Tosic de maçı tribünde izledi.

Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler!

Mustafa Sandal, tribünde taraftarların ilgisini geri çevirmedi.

Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler!

Ryan Babel ile Tamer Tuna da uzun zaman sonra bir araya geldi...

Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler!
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