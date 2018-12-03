Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Derbi karşılaşmasını tribünden takip edenler arasında sürpriz isimler yer aldı.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 09:38:55
Güncelleme: 09:41:52
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta sürpriz isimler tribünde yer aldı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sivasspor'dan ayrılan Tamer Tuna ile birlikte Kartal'ın eski savunmacısı Dusko Tosic de maçı tribünde izledi.
Mustafa Sandal, tribünde taraftarların ilgisini geri çevirmedi.
Ryan Babel ile Tamer Tuna da uzun zaman sonra bir araya geldi...