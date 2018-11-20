Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen: Babel ayrılabilir - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen: "Babel ayrılabilir"

    Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen, İtalyan basınına siyah-beyazlı takımla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
    20 Kasım 2018 Salı, 19:49:54 Güncelleme: 19:53:32
    Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen: Babel ayrılabilir

    Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen, İtalyan basınına siyah-beyazlı takımla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen: Babel ayrılabilir

    Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'i satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını duyurmuştu. Ancak Torino Başkanı Urbano Cairo ise bu opsiyonun zorunlu olduğunu ve Beşiktaş'ın Adem Ljajic'i sezon sonu kesin olarak alacağını açıklamıştı. Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen ise Ljajic için henüz karar vermediklerini söyledi.

    Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen: Babel ayrılabilir

    "ADEM LJAJIC İLE MUTLUYUZ AMA..."
    Berkay Türkmen, "Adem Ljajic çok iyi gidiyor, Sırbistan Milli Takımı'nda da bunu gösterdi. Onunla gerçekten çok mutluyuz. Ancak Ljajic için karar vermek için henüz çok erken. Bir karar verirken, birçok faktörü değerlendirmek ve dikkate almak zorundasınız. Geçen sene 10 numaramız Talisca'ydı ve çok iyi işler yaptı. Bu formanın bir ağırlığı var ve bu yüzden önemli hususları dikkate alacağız." dedi.

    Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen: Babel ayrılabilir

    "BABEL, BEŞİKTAŞ'TAN AYRILABİLİR"
    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Babel hakkında da konuşan Berkay Türkmen, "Babel'in sözleşmesi bitecek ve şu ana kadar yenileme olasılığıyla ilgili bir haber yok. Sezon sonu ayrılabilir." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen: Babel ayrılabilir

    OĞUZHAN VE ROMA İDDİASINA YANIT
    Oğuzhan Özyakup ve Roma iddialarıyla ilgili soruya da yanıt veren Berkay Türkmen, "Oğuzhan Özyakup sözleşmesini yeniledi. Başka bir şey söylemeye gerek yok." şeklinde konuştu.

    Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen: Babel ayrılabilir

    "JOAO MARIO TRANSFERLE İLGİLENMİYOR"
    Beşiktaş ve Inter'de forma giyen Portekizli Joao Mario ile ilgili transfer iddiasının sorulması üzerine Berkay Türkmen, "Oyuncu transferle ilgilenmiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

    Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen: Babel ayrılabilir
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