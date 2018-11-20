Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen: "Babel ayrılabilir"

"ADEM LJAJIC İLE MUTLUYUZ AMA..."

Berkay Türkmen, "Adem Ljajic çok iyi gidiyor, Sırbistan Milli Takımı'nda da bunu gösterdi. Onunla gerçekten çok mutluyuz. Ancak Ljajic için karar vermek için henüz çok erken. Bir karar verirken, birçok faktörü değerlendirmek ve dikkate almak zorundasınız. Geçen sene 10 numaramız Talisca'ydı ve çok iyi işler yaptı. Bu formanın bir ağırlığı var ve bu yüzden önemli hususları dikkate alacağız." dedi.