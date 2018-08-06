Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 02:05:42
Güncelleme: 02:06:40
Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez
Teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği golcü transferi için girişimler devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez
Beşiktaş yönetiminin Porto'dan bir sezon daha kiralamak için uğraştığı Aboubakar'da umutlu olması taraftarları heyecanlandırıyordu.
Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez
Ancak önceki gün ilk kez Fotomaç'ın duyurduğu Mario Gomez'in siyah-beyazlı kulübe yapmış olduğu "Beni alın" çağrısı, planları değiştirdi.
Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez
Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; siyah- beyazlı yönetimin aklında Mario Gomez ismi bu sezon yoktu.
Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez
Ancak Alman golcüden böyle bir çağrı gelmesi, 32 yaşındaki santrforu yeniden listeye dâhil etti.