Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez - Galeri - Fotomaç
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez

    6 Ağustos 2018 Pazartesi, 02:05:42 Güncelleme: 02:06:40
    Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez
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    • 12
    Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez

    Teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği golcü transferi için girişimler devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez
    • 2
    • 12
    Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez

    Beşiktaş yönetiminin Porto'dan bir sezon daha kiralamak için uğraştığı Aboubakar'da umutlu olması taraftarları heyecanlandırıyordu.

    Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez
    • 3
    • 12
    Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez

    Ancak önceki gün ilk kez Fotomaç'ın duyurduğu Mario Gomez'in siyah-beyazlı kulübe yapmış olduğu "Beni alın" çağrısı, planları değiştirdi.

    Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez
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    • 12
    Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez

    Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; siyah- beyazlı yönetimin aklında Mario Gomez ismi bu sezon yoktu.

    Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez
    • 5
    • 12
    Beşiktaş forvet için iki eski yıldızı gözüne kestirdi: Aboubakar ve Mario Gomez

    Ancak Alman golcüden böyle bir çağrı gelmesi, 32 yaşındaki santrforu yeniden listeye dâhil etti.

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