Beşiktaş, Fenerbahçenin de peşinde olduğu Diego Reyes ile ilgileniyor! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Diego Reyes ile ilgileniyor!
4 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:47:33
Güncelleme: 00:48:25
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Diego Reyes ile ilgileniyor!
Sezonun başlamasına sayılı günler kala transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş için yeni bir isim ortaya atıldı.
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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Diego Reyes ile ilgileniyor!
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, siyahbeyazlıların Diego Reyes ile temasta olduğunu yazdı.
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Diego Reyes ile ilgileniyor!
Fenerbahçe'nin de listesinde olan 25 yaşındaki stoperin İngiltere'den de önemli teklifler aldığı belirtilirken, kararını kısa süre içinde vereceği belirtildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Diego Reyes ile ilgileniyor!
Marca'nın haberinde; bonservisi elinde olan Meksikalı savunma oyuncusu için şu iddialı ifadeler de kullanıldı:
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Diego Reyes ile ilgileniyor!
"Bonservis bedeli bulunmayan ve birçok kulübün listesinde yer alan Diego Reyes, kariyerine ya Türkiye ya da İngiltere'de devam edecek."