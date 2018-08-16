Beşiktaş Dortmunda Kagawa için gidiyor - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
16 Ağustos 2018 Perşembe, 01:28:06
Güncelleme: 02:19:36
Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
Beşiktaş Kagawa'da ısrarlı... Chadli için İngiltere'de yapılan görüşmelerde sonuç alamayan Siyah- Beyazlı yönetim rotayı bu kez Almanya'ya çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, 10 numara için listenin 1. sırasında bulunan Kagawa'nın kulübü Dortmund'a resmi teklifte bulunacak.
Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımda görmeyi çok istediği Japon futbolcu için Alman kulübüne 2. kez kiralama teklifi yapılacak.
Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
Daha önceki ilk görüşmede Dortmund'la bir anlaşma sağlanamamıştı.
Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
KAGAWA'YA 2.5 MİLYON EURO
Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in Kagawa için Dortmund'a yıllık 1.5 milyon Euro, Japon oyuncuya da 2.5 milyon Euro yıllık önereceği öğrenildi.
Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
Gelecek cevaba göre B Planı belirlenecek. Kagawa geçtiğimiz sezon 27 maçta forma giyerken takımına 6 gol 7 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor