Beşiktaş Dortmunda Kagawa için gidiyor - Galeri - Fotomaç
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor

    16 Ağustos 2018 Perşembe, 01:28:06 Güncelleme: 02:19:36
    Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
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    Beşiktaş Dortmunda Kagawa için gidiyor

    Beşiktaş Kagawa'da ısrarlı... Chadli için İngiltere'de yapılan görüşmelerde sonuç alamayan Siyah- Beyazlı yönetim rotayı bu kez Almanya'ya çevirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
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    Beşiktaş Dortmunda Kagawa için gidiyor

    Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, 10 numara için listenin 1. sırasında bulunan Kagawa'nın kulübü Dortmund'a resmi teklifte bulunacak.

    Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
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    Beşiktaş Dortmunda Kagawa için gidiyor

    KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
    Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımda görmeyi çok istediği Japon futbolcu için Alman kulübüne 2. kez kiralama teklifi yapılacak.

    Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
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    Beşiktaş Dortmunda Kagawa için gidiyor

    Daha önceki ilk görüşmede Dortmund'la bir anlaşma sağlanamamıştı.

    Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
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    Beşiktaş Dortmunda Kagawa için gidiyor

    KAGAWA'YA 2.5 MİLYON EURO
    Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in Kagawa için Dortmund'a yıllık 1.5 milyon Euro, Japon oyuncuya da 2.5 milyon Euro yıllık önereceği öğrenildi.

    Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
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    Beşiktaş Dortmunda Kagawa için gidiyor

    Gelecek cevaba göre B Planı belirlenecek. Kagawa geçtiğimiz sezon 27 maçta forma giyerken takımına 6 gol 7 asistlik katkı sağladı.

    Beşiktaş Dortmund'a Kagawa için gidiyor
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    Beşiktaş Dortmunda Kagawa için gidiyor
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