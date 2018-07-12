Beşiktaş Domagoj Vida'ya gelen teklifleri açıkladı

ŞU ANA KADAR VERİLMİŞ EN YÜKSEK TEKLİF...

"Vida'ya şu anda resmi veya gayri resmi birçok kulübün ilgisi var. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan resmi teklifler var. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu 3 ülkeden 6 kulübün menajerler aracılığıyla girişimleri oldu. Şu ana kadar verilmiş en yüksek fiyat 15 milyon Euro."