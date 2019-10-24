Beşiktaş-Braga maçından kareler

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, 3. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti. Siyah-Beyazlılar mücadeleyi 2-1 kaybederek gruptaki 0 puanlı tek takım oldu. Maç sonrasında sosyal medyada 'Abdullah Avcı istifa' sesleri gürleşti. İşte sosyal medya tepkileri ve maçtan kareler...
24 Ekim 2019 Perşembe 22:14
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş 3. maçında Braga ile karşı karşıya geldi.
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Siyah-Beyazlılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak 3. haftanda puansız ayrıldı.
Karşılaşma sonrası sosyal medyada teknik direktör Abdullah Avcı'ya yoğun tepkiler gelirken #abdullahavcıistifa hashtagi kısa sürede en çok konuşulan başlık oldu.