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24 Ekim 2019, Perşembe
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Beşiktaş-Braga maçından kareler

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, 3. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti. Siyah-Beyazlılar mücadeleyi 2-1 kaybederek gruptaki 0 puanlı tek takım oldu. Maç sonrasında sosyal medyada 'Abdullah Avcı istifa' sesleri gürleşti. İşte sosyal medya tepkileri ve maçtan kareler...
24 Ekim 2019 Perşembe 22:14
Beşiktaş-Braga maçından kareler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş 3. maçında Braga ile karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş-Braga maçından kareler

Siyah-Beyazlılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak 3. haftanda puansız ayrıldı.

Beşiktaş-Braga maçından kareler

Karşılaşma sonrası sosyal medyada teknik direktör Abdullah Avcı'ya yoğun tepkiler gelirken #abdullahavcıistifa hashtagi kısa sürede en çok konuşulan başlık oldu.

Beşiktaş-Braga maçından kareler

İşte o yorumlar ve maçtan kareler...

Beşiktaş-Braga maçından kareler
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