Beşiktaş-Braga maçından kareler

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, 3. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti. Siyah-Beyazlılar mücadeleyi 2-1 kaybederek gruptaki 0 puanlı tek takım oldu. Maç sonrasında sosyal medyada 'Abdullah Avcı istifa' sesleri gürleşti. İşte sosyal medya tepkileri ve maçtan kareler...

24 Ekim 2019 Perşembe 22:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





