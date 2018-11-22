Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kafayı Falcaoya taktı! - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kafayı Falcao'ya taktı!

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, golcü listesinin ilk sırasındaki Falcao için şartları zorlama kararı aldı, menajer Ahmet Bulut da Orman'dan yetki istedi.
    22 Kasım 2018 Perşembe, 23:55:00 Güncelleme: 07:59:45
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kafayı Falcaoya taktı!

    Kara Kartal'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürürken, santrfor mevkii için Radamel Falcao'nun ismi bir adım daha öne çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kafayı Falcaoya taktı!

    Siyah-beyazlılar, Monaco'da forma giyen Falcao için girişimlerini hızlandırdı. Trabzospor'un Kolombiyalı oyuncusu Rodallega'nın, "Teklif alırsa Türkiye'ye gelmeli" dediği vatandaşı Falcao'nun, Fransız temsilcisi Monaco'nun düşüşünün içinde yer almak istemediği için Türkiye'den gelen öneriyi değerlendirmek istemesi üzerine Orman yönetimi de harekete geçti.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kafayı Falcaoya taktı!

    TALİSCA'YI DA BULUT GETİRMİŞTİ

    Son olarak Talisca'yı Beşiktaş'a getiren menajer Ahmet Bulut, Falcao konusunda da oldukça umutlu.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kafayı Falcaoya taktı!

    Kolombiyalı golcünün ligde kötü giden Monaco'dan ayrılmasını Beşiktaş için bir koz olarak kullanan Bulut'un pazarlık yapmak için Başkan Orman'dan yetki istediği öğrenildi.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kafayı Falcaoya taktı!

    Şenol Güneş'in onay, Fikret Orman'ın de yetki vermesi durumunda Bulut'un, Falcao'yu getirmek için önümüzdeki hafta resmi girişimlere başlayacağı belirtildi.

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