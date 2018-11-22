Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kafayı Falcaoya taktı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kafayı Falcao'ya taktı!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, golcü listesinin ilk sırasındaki Falcao için şartları zorlama kararı aldı, menajer Ahmet Bulut da Orman'dan yetki istedi.
22 Kasım 2018 Perşembe, 23:55:00
Güncelleme: 07:59:45
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Kara Kartal'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürürken, santrfor mevkii için Radamel Falcao'nun ismi bir adım daha öne çıktı.
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Siyah-beyazlılar, Monaco'da forma giyen Falcao için girişimlerini hızlandırdı. Trabzospor'un Kolombiyalı oyuncusu Rodallega'nın, "Teklif alırsa Türkiye'ye gelmeli" dediği vatandaşı Falcao'nun, Fransız temsilcisi Monaco'nun düşüşünün içinde yer almak istemediği için Türkiye'den gelen öneriyi değerlendirmek istemesi üzerine Orman yönetimi de harekete geçti.
TALİSCA'YI DA BULUT GETİRMİŞTİ
Son olarak Talisca'yı Beşiktaş'a getiren menajer Ahmet Bulut, Falcao konusunda da oldukça umutlu.
Kolombiyalı golcünün ligde kötü giden Monaco'dan ayrılmasını Beşiktaş için bir koz olarak kullanan Bulut'un pazarlık yapmak için Başkan Orman'dan yetki istediği öğrenildi.
Şenol Güneş'in onay, Fikret Orman'ın de yetki vermesi durumunda Bulut'un, Falcao'yu getirmek için önümüzdeki hafta resmi girişimlere başlayacağı belirtildi.