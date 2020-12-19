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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den kongre sözleri: "Sandık orada!"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübün başkanı yaptığı açıklamalarda, Fikret Orman döneminden TFF ile olan ilişkilere, transferlerden Kulüpler Birliği'nde yaşananlara dek önemli sözler sarf etti. İşte detaylar...
19 Aralık 2020 Cumartesi 14:38, Güncelleme 19.12.2020 14:42
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den kongre sözleri: "Sandık orada!"