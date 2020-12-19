Galeri Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den kongre sözleri: "Sandık orada!"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den kongre sözleri: "Sandık orada!"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübün başkanı yaptığı açıklamalarda, Fikret Orman döneminden TFF ile olan ilişkilere, transferlerden Kulüpler Birliği'nde yaşananlara dek önemli sözler sarf etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den kongre sözleri: "Sandık orada!"

BİZE ULAŞIN