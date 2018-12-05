Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cuma günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 14:20:12 Güncelleme: 14:21:33
Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ısınma koşularının ardından pas ve dar alan uygulamaları üzerinde durdu.

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Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens, çalışmaya katılmadı.

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Haftanın ilk antrenmanında salonda çalışan Adriano Correia, bugünkü idmanda takımla birlikte yer aldı.

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Ardından yarı sahada çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı.

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, daha sonra özel uçakla Alanya'ya gidecek.

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