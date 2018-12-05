Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cuma günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 14:20:12
Güncelleme: 14:21:33
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ısınma koşularının ardından pas ve dar alan uygulamaları üzerinde durdu.
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Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens, çalışmaya katılmadı.
Haftanın ilk antrenmanında salonda çalışan Adriano Correia, bugünkü idmanda takımla birlikte yer aldı.
Ardından yarı sahada çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı.
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, daha sonra özel uçakla Alanya'ya gidecek.