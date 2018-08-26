Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11leri!

26 Ağustos 2018 Pazar, 10:33:17
Güncelleme: 10:38:39
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri!
1
10
Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri!
2
10
Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri!
3
10
Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.
Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri!
4
10
Şenol Güneş yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansını ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, evinde 45 maçtır yenilmiyor.
Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.
Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri!
5
10
Beşiktaş, bu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı.
Bu karşılaşmaların 38'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.