Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11leri! - Galeri - Fotomaç
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri!

    26 Ağustos 2018 Pazar, 10:33:17 Güncelleme: 10:38:39
    Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri!
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    Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11leri!

    Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

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    Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri!
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    Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11leri!

    Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

    Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri!
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    • 10
    Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11leri!

    Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.

    Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri!
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    Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11leri!

    Şenol Güneş yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansını ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, evinde 45 maçtır yenilmiyor.

    Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

    Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri!
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    Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11leri!

    Beşiktaş, bu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı.

    Bu karşılaşmaların 38'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

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