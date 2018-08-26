Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11leri!

Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.