Beşiktaş Aboubakar, Sturridge, Lacine Traore, Solomon Rondon ve Enes Ünal arasında kaldı! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Aboubakar, Sturridge, Lacine Traore, Solomon Rondon ve Enes Ünal arasında kaldı!
5 Temmuz 2018 Perşembe, 00:46:55
Güncelleme: 00:48:35
Beşiktaş Aboubakar, Sturridge, Lacine Traore, Solomon Rondon ve Enes Ünal arasında kaldı!
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ta, en çok santrfor mevkiinde kararsızlık yaşanıyor.
Beşiktaş Aboubakar, Sturridge, Lacine Traore, Solomon Rondon ve Enes Ünal arasında kaldı!
'Kendine takım bul' denilen ve kampa bile götürmeyen Negredo dışında, iyi bir teklif gelmesi durumunda Vagner Love ile de yollar ayrılacak.
Beşiktaş Aboubakar, Sturridge, Lacine Traore, Solomon Rondon ve Enes Ünal arasında kaldı!
Bu durumda iki santrforunu birden kaybedecek olan siyah-beyazlılar da, yurt dışında ve yurt içinde birçok isimle temasa geçerek pazarlıklara başladı.
Beşiktaş Aboubakar, Sturridge, Lacine Traore, Solomon Rondon ve Enes Ünal arasında kaldı!
İlk olarak eski oyuncuları Aboubakar'ı yeniden kiralamak için Porto'ya 3 milyon euro teklif eden Beşiktaş yönetimi, Portekiz ekibinden net bir yanıt alamadığı için görüşmeleri askıya aldı.
Beşiktaş Aboubakar, Sturridge, Lacine Traore, Solomon Rondon ve Enes Ünal arasında kaldı!
DOMAGOJ VİDA-STURRİDGE TAKASI
Beşiktaş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın hemen ardından bu doğrultuda listesine İngiliz golcü Daniel Sturridge'i de eklemişti.