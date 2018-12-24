Beşiktaş 4 yedi Oğuzhan Özyakup sabaha kadar eğlendi - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Beşiktaş 4 yedi Oğuzhan Özyakup sabaha kadar eğlendi

Oğuzhan Özyakup, Kasımpaşa yenilgisi sonrası kız arkadaşıyla gece kulübü Gizli Kalsın'da eğlendi. Bu sezon büyük düşüş yaşayan milli oyuncunun takım ruhuna uymayan bu davranışı eleştirilere yol açtı.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 00:03:37 Güncelleme: 07:55:40
Beşiktaş 4 yedi Oğuzhan Özyakup sabaha kadar eğlendi

Beşiktaş Kasımpaşa'ya 4-1 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı.

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Beşiktaş 4 yedi Oğuzhan Özyakup sabaha kadar eğlendi

Siyah-Beyazlı camiada bu mağlubiyet büyük üzüntü yaratırken Oğuzhan Özyakup'un karşılaşmadan sonra hiçbir şey olmamış gibi eğlence mekanına gitmesi bardağı taşırdı.

Beşiktaş 4 yedi Oğuzhan Özyakup sabaha kadar eğlendi

Milli oyuncu Kasımpaşa maçında kadroda olmasına rağmen kulübede oturdu.

Beşiktaş 4 yedi Oğuzhan Özyakup sabaha kadar eğlendi

Karşılaşma sonrasında takım dağıldıktan sonra soluğu kız arkadaşıyla birlikte Emirgan'da bulunan Gizli Kalsın isimli gece kulübünde alan Oğuzhan Özyakup burada sabaha kadar eğlendi.

Beşiktaş 4 yedi Oğuzhan Özyakup sabaha kadar eğlendi

Yenilgiye rağmen gayet mutlu görünen Siyah- Beyazlı oyuncu ardından başka bir gece kulübüne daha gitti.

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