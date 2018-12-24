Beşiktaş 4 yedi Oğuzhan Özyakup sabaha kadar eğlendi - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş 4 yedi Oğuzhan Özyakup sabaha kadar eğlendi
Oğuzhan Özyakup, Kasımpaşa yenilgisi sonrası kız arkadaşıyla gece kulübü Gizli Kalsın'da eğlendi. Bu sezon büyük düşüş yaşayan milli oyuncunun takım ruhuna uymayan bu davranışı eleştirilere yol açtı.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 00:03:37
Güncelleme: 07:55:40
Beşiktaş Kasımpaşa'ya 4-1 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı.
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Siyah-Beyazlı camiada bu mağlubiyet büyük üzüntü yaratırken Oğuzhan Özyakup'un karşılaşmadan sonra hiçbir şey olmamış gibi eğlence mekanına gitmesi bardağı taşırdı.
Milli oyuncu Kasımpaşa maçında kadroda olmasına rağmen kulübede oturdu.
Karşılaşma sonrasında takım dağıldıktan sonra soluğu kız arkadaşıyla birlikte Emirgan'da bulunan Gizli Kalsın isimli gece kulübünde alan Oğuzhan Özyakup burada sabaha kadar eğlendi.
Yenilgiye rağmen gayet mutlu görünen Siyah- Beyazlı oyuncu ardından başka bir gece kulübüne daha gitti.