Beşiktaş 10 numara için gözünü Dortmunddan Mario Götzeye dikti! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Beşiktaş 10 numara için gözünü Dortmund'dan Mario Götze'ye dikti!

    8 Ağustos 2018 Çarşamba, 19:26:56 Güncelleme: 19:33:23
    Beşiktaş 10 numara için gözünü Dortmund'dan Mario Götze'ye dikti!
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    • 10
    Beşiktaş 10 numara için gözünü Dortmunddan Mario Götzeye dikti!

    Beşiktaş, Anderson Talisca'yla yolların ayrılmasının ardından transferde önceliğini 10 numaraya vermişti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş 10 numara için gözünü Dortmund'dan Mario Götze'ye dikti!
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    • 10
    Beşiktaş 10 numara için gözünü Dortmunddan Mario Götzeye dikti!

    Bu doğrultuda gündemine; Shinji Kagawa, Nacer Chadli ve Ganso gibi isimleri alan Kara Kartal'ın, son olarak Borussia Dortmund'un yıldızı Mario Götze'yi hedefleri arasına eklediği ortaya çıktı.

    Beşiktaş 10 numara için gözünü Dortmund'dan Mario Götze'ye dikti!
    • 3
    • 10
    Beşiktaş 10 numara için gözünü Dortmunddan Mario Götzeye dikti!

    Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için atağa kalkan yönetimin, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transferi bitirmeye çalıştığı belirtildi.

    Beşiktaş 10 numara için gözünü Dortmund'dan Mario Götze'ye dikti!
    • 4
    • 10
    Beşiktaş 10 numara için gözünü Dortmunddan Mario Götzeye dikti!

    Mali olarak küçülmeye giden Dortmund'un da oyuncusunun geçici transferine sıcak bakabileceği konuşuluyor.

    Beşiktaş 10 numara için gözünü Dortmund'dan Mario Götze'ye dikti!
    • 5
    • 10
    Beşiktaş 10 numara için gözünü Dortmunddan Mario Götzeye dikti!

    SAKATLIĞINI ATLATTI
    Borussia Dortmund formasıyla geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkıp 2 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Götze, metabolizma ve bel sakatlıkları sebebiyle Sarı-Siyahlılar'da istikrarlı bir görüntü sergileyememişti.

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