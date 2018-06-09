Bernard zorluyor (8 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
BERNARD ZORLUYOR
Beşiktaş'ta uzun süredir takip edilen, lig devam ederken ve gidip izlediği Bernard konusunda pazarlıklar sürüyor. S. Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 25 yaşındaki oyuncu, imza parası dahil 6 milyon euro istemiş, siyah-beyazlı yönetim ise 3.5 milyon euro önermişti. Menajeri yıllık ve imza parası ile birlikte en son 5 milyon euro'ya kadar düştü, Beşiktaş ise 3.5 milyon euro'daki ısrarını sürdürüyor. Fark 1.5 milyon euro'ya kadar inerken, Bernarnd'ın maliyetinin 4 milyon euro'ya inmesi durumunda Beşiktaş yönetimi transferi hemen noktalamayı düşünüyor. (Fotomaç / 8 Temmuz)
TÜRÜÇ HAREKATI
Brezilyalı yıldız Talisca'nın ayrılmasından sonra 10 numara arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da listesinde olan isimlerden Deniz Türüç için yeniden devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetim ilk dönemde yönetici Metin Albayrak vasıtasıyla Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den Deniz'i istemiş, ancak "Sözleşmesi fesih bedeli 10 milyon euro ama pazarlığı açığız" cevabı almıştı. Bu cevap sonrasında kesilen görüşmelerde bu kez Başkan Fikret Orman devreye girdi. Başkan Orman, Kayserispor Başkanı Bedir'le direkt temas kurdu ve Deniz Türüç'e talip olduklarını dile getirdi.
GÖKHAN TÖRE-DENİZ TAKASI
Orman, sarı-kırmızı kulübün başkanından 25 yaşındaki genç oyuncu Deniz'i istediklerini, teknik direktör Sağlam ile konuşmasını ve Lens, Orkan ya da Love gibi isimlerle takas yapmak isteyip istemeyeceğini sormasını istedi. Kayseri Başkanı Bedir'in cevabı ise "Gökhan Töre'yi düşünürüz" oldu. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen, şimdi ise Slovakya kampının gözdelerinden biri olan Töre'nin, performansına göre Töre-Deniz takasında bir gelişme yaşanabileceği ifade edildi. Başkanlar seviyesindeki bu görüşmenin, önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. (Fotomaç / 8 Temmuz)
QUARESMA'YA MÜTHİŞ TEKLİF
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma için de Portekiz basınından müthiş bir iddia geldi. Habere göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Quaresma'yı transfer etmek istiyor. Portekizli teknik adam Jesus'un Quaresma'yı takımda görmek istediği yazılırken Quaresma için 10 milyon euro bonservis ve 7 milyon euro yıllık ücret teklif edildiği belirtildi. (Fotomaç / 8 Temmuz)
TRAORE'Yİ GERİ ÇEVİRDİ
Teknik direktör Güneş, Metin Albayrak ve ekibi tarafından önüne getirilen Lacina Traore ismini veto etti. Cluj'da ilk patlama yaptığı dönemde Terim'in G.Saray'a getirmek istediği 2.03'lük dev oyuncunun son dönemde sürekli düşüş yaşadığını ve istatistiklerinin yerlere süründüğünü, yeni bir Negredo sıkıntısı yaşamak istemediğini diye getirdi. (Fotomaç / 8 Temmuz)
ARAS HOLLANDA YOLCUSU!
Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Aras Özbiliz, Hollanda ligine kiralanmak üzere. Temasların olumlu sonuçlanması halinde Aras önümüzdeki sezon Hollanda'da top koşturacak. Aras, 2015-2016 ara transfer sezonunda S. Moskova'dan transfer edilmiş, sonrasında sırasıyla Rayo Vallecano, Sheriff Tiraspol takımlarına kiralık olarak gönderilmişti. (Fotomaç / 7 Temmuz)