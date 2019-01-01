Ben de gitmek isterim! - Galeri - Fotomaç
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"Ben de gitmek isterim!"

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.
1 Ocak 2019 Salı, 20:29:29 Güncelleme: 20:33:11
Ben de gitmek isterim!

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, transfer döneminde başka kulüplerle de görüştüğünü ancak kalbinin hep siyah-beyazlılardan yana olduğunu açıkladı.

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Ben de gitmek isterim!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı kulübünün resmi yayın organlarından Beşiktaş Dergisi'nin ocak ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

Ben de gitmek isterim!

Siyah-beyazlı kulübe geliş sürecini anlatan 22 yaşındaki futbolcu şunları söyledi;

Ben de gitmek isterim!

"Büyük taraftarı olan kulüpte oynamak, bir futbolcu için çok güzel bir şey. Beşiktaş da Türkiye'nin en büyük taraftarına sahip kulübü.

Ben de gitmek isterim!

İki sezon üst üste şampiyonluğu ve çok da iyi futbolcuları olan bir kulüp. Başka takımlarla da görüşmelerim oldu ama kalbim hep Beşiktaş'tan yanaydı.

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