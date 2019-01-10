Babel’e 6 milyon Euro - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Babel’e 6 milyon Euro

Galatsaray'dan Gomis'i alan Al Hilal'ın, Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel için siyah-beyazlılara 6 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

10 Ocak 2019 Perşembe, 00:18:47 Güncelleme: 07:55:45
Babel’e 6 milyon Euro

Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni takviyelerle takımı güçlendirmek için uğraşırken, diğer yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

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Babel’e 6 milyon Euro

İkinci başkan Serdal Adalı, söylenildiği gibi çok yüksek tekliflerin gelmediğini dile getirse de; bir süre önce G.Saray'dan Gomis'i renklerine katan Al Hilal'in, Ryan Babel için siyah-beyazlılara 6 milyon euro'luk bir öneri sunduğu iddia edildi.

Babel’e 6 milyon Euro

Beşiktaş'ın ise Babel'in Ocak ayında gitmesine izin verebilmeleri için Suudi ekibinden 10 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Babel’e 6 milyon Euro

Bu arada Beşiktaş yönetiminin yeni sözleşme süresi ve teklif ettiği para ile Babel'in istediği süre ve para arasında farklar olduğu için ortaya yol bulunamadığı biliniyor.

Babel’e 6 milyon Euro

Ryan Babel bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maçta (12 Süper Lig, 7 UEFA Avrupa Ligi) forma giyerken, 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

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