Avusturya kampı pahalıya patladı! İşte Avcı'nın biletini kestiği isimler.. - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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Haberler Galeri Avusturya kampı pahalıya patladı! İşte Avcı'nın biletini kestiği isimler..

Avusturya kampı pahalıya patladı! İşte Avcı'nın biletini kestiği isimler..

Beşiktaş'ta Avusturya kampı pahalıya patladı. Siyah-beyazlılar Avusturya'da oynadığı 4 hazırlık maçında hiç galibiyet alamazken gol yollarında da etkisiz bir görüntü çizdi ve hiçbir maçta rakip fileleri havalandıramadı. Beşiktaş'ta performansı ile öne çıkan isimler olduğu gibi sınıfta kalan oyuncular da oldu. İşte siyah-beyazlı futbolcuların Avusturya performansı...

4 Ağustos 2019 Pazar 21:03 Güncelleme: 04.08.2019 21:03
Avusturya kampı pahalıya patladı! İşte Avcı'nın biletini kestiği isimler..

Beşiktaş, Avusturya kampını tamamladı.

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Avusturya kampı pahalıya patladı! İşte Avcı'nın biletini kestiği isimler..

Siyah beyazlılar Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet alamadı ve gol atamadı.

Avusturya kampı pahalıya patladı! İşte Avcı'nın biletini kestiği isimler..

Hazırlık maçlarında parlak bir performans sergileyemeyen siyah beyazlılarda yaşanan sakatlık sorunları da teknik direktör Abdullah Avcı'yı sıkıntıya düşüren faktörlerden biri oldu.

Avusturya kampı pahalıya patladı! İşte Avcı'nın biletini kestiği isimler..

Peki Avusturya kampında Beşiktaş'ta hangi futbolcular öne çıktı? Hangi futbolcular geri planda kaldı? İşte cevabı...

Avusturya kampı pahalıya patladı! İşte Avcı'nın biletini kestiği isimler..

TRT Spor'un haberine göre, Vida: "Hazırlık maçlarında çok sık bireysel hatalar yaparak gollere sebebiyet verdi. Ancak genel anlamda kamptaki görüntüsü ve isteği oldukça iyiydi.

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