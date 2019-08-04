Avusturya kampı pahalıya patladı! İşte Avcı'nın biletini kestiği isimler..
Beşiktaş'ta Avusturya kampı pahalıya patladı. Siyah-beyazlılar Avusturya'da oynadığı 4 hazırlık maçında hiç galibiyet alamazken gol yollarında da etkisiz bir görüntü çizdi ve hiçbir maçta rakip fileleri havalandıramadı. Beşiktaş'ta performansı ile öne çıkan isimler olduğu gibi sınıfta kalan oyuncular da oldu. İşte siyah-beyazlı futbolcuların Avusturya performansı...
4 Ağustos 2019 Pazar 21:03
Güncelleme: 04.08.2019 21:03
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Beşiktaş, Avusturya kampını tamamladı.
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Siyah beyazlılar Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet alamadı ve gol atamadı.
Hazırlık maçlarında parlak bir performans sergileyemeyen siyah beyazlılarda yaşanan sakatlık sorunları da teknik direktör Abdullah Avcı'yı sıkıntıya düşüren faktörlerden biri oldu.
Peki Avusturya kampında Beşiktaş'ta hangi futbolcular öne çıktı? Hangi futbolcular geri planda kaldı? İşte cevabı...
TRT Spor'un haberine göre, Vida: "Hazırlık maçlarında çok sık bireysel hatalar yaparak gollere sebebiyet verdi. Ancak genel anlamda kamptaki görüntüsü ve isteği oldukça iyiydi.