Avrupa'nın en değerlisi Beşiktaş!

KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en değerli 32 takımının yer aldığı sıralamayı açıkladı. Türkiye Süper Ligi'nin en değerli kulübü Beşiktaş yüzde 52'lik oranla Avrupa'nın en çok değer kazanan ekibi oldu. KPMG açıklamasına göre, bir yılda değerini 219 milyon euro'dan 333 milyon euro'ya çıkaran Beşiktaş'ı 330 milyon euro'yla Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray izledi. F.Bahçe'ye ise 319 milyon euro değer biçildi. Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti. Zirvede Manchester United'ın aldığı listeye Süper Lig'in üç büyükleri Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe de girdi.



