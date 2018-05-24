Avrupa'nın en değerlisi Beşiktaş!
KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en değerli 32 takımının yer aldığı sıralamayı açıkladı. Türkiye Süper Ligi'nin en değerli kulübü Beşiktaş yüzde 52'lik oranla Avrupa'nın en çok değer kazanan ekibi oldu. KPMG açıklamasına göre, bir yılda değerini 219 milyon euro'dan 333 milyon euro'ya çıkaran Beşiktaş'ı 330 milyon euro'yla Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray izledi. F.Bahçe'ye ise 319 milyon euro değer biçildi. Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti. Zirvede Manchester United'ın aldığı listeye Süper Lig'in üç büyükleri Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe de girdi.
BEŞİKTAŞ 333 MİLYON EURO
Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarına rağmen Süper Lig'de dördüncü olan Beşiktaş, Türk takımlarının en değerlisi. 32 takım arasında 23. sıradan listeye giren siyahbeyazlılara 333 milyon euro değer biçildi. Süper Lig'de 21. şampiyonluğuna ulaşan G.Saray, 330 milyon euro değeriyle Avrupa sıralamasında 25. basamakta yer aldı. Sezonu kupasız tamamlayan F.Bahçe ise 319 milyon euro'luk değeriyle listede 27. oldu. Beşiktaş'ı Fransa'dan Lyon %35'lik büyümeyle takip ederken, İngiltere'den Leicester City, %29'luk büyümeyle 3. sırayı aldı. Bu arada euro bazında G.Saray %13, F.Bahçe ise %9 değer kaybetti.
1 İNGİLİZ, 2 İSPANYOL!
KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, listenin ilk sırasını Manchester United aldı. Kulübe 3 milyar 255 milyon euro değer biçildi. Popülerliği, doğru bütçe yönetimi ve düzenli gelirleriyle Manchester United, bir kez daha en değerli kulüp olmasını bildi. Şampiyonlar Ligi finaline yükselen İspanyol Real Madrid (2 milyar 920 milyon euro) 2. sırada bulunurken, İspanya'da şampiyon olan Barcelona (2 mişyar 783 milyon euro) en değerli 3. takım oldu.
TOPLAM DEĞER ARTTI
Avrupa'nın 32 büyük kulübünün toplam değeri geçen sezona göre %9 arttı. Avrupa futbolunun zirvesindeki 32 kulübün toplam değeri 32,5 milyar euro... 3 milyar euro değerini aşan tek kulüp ise İngiltere'den Manchester United. Monaco 259 milyon euro'luk değeriyle 30. sırada yer alırken, UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Atletico Madrid ise 900 milyon euro'luk değeriyle 13. basamakta bulunuyor.
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