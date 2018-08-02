Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu - Galeri - Fotomaç
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    Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu

    2 Ağustos 2018 Perşembe, 22:44:38 Güncelleme: 22:50:36
    Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
    • 1
    • 43
    Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, ikinci ön eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında B36 Torshavn'ı 6-0'la geçerek tur biletini cebine koydu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
    • 2
    • 43
    Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu

    UEFA 3. ön eleme turuna yükselen Beşiktaş, bu turda Avusturya'nın LASK Linz ekibiyle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar LASK Linz'i geçmesi halinde grup aşamalarına adını yazdıracak.

    Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
    • 3
    • 43
    Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu

    Cyle Larin'in hat-trick'le yıldılaştığı gecede Jeremain Lens de 2 asistle öne çıktı. Beşiktaş'ın diğer gollerini Caner Erkini Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love kaydetti.

    Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
    • 4
    • 43
    Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
    Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
    • 5
    • 43
    Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
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