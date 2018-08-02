Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu - Galeri - Fotomaç
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Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
2 Ağustos 2018 Perşembe, 22:44:38
Güncelleme: 22:50:36
Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, ikinci ön eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında B36 Torshavn'ı 6-0'la geçerek tur biletini cebine koydu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
UEFA 3. ön eleme turuna yükselen Beşiktaş, bu turda Avusturya'nın LASK Linz ekibiyle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar LASK Linz'i geçmesi halinde grup aşamalarına adını yazdıracak.
Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
Cyle Larin'in hat-trick'le yıldılaştığı gecede Jeremain Lens de 2 asistle öne çıktı. Beşiktaş'ın diğer gollerini Caner Erkini Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love kaydetti.
Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu