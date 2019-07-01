Avcı istiyordu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı
Yeni sezon öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş henüz bir transferi resmiyete dökmedi. Siyah-beyazlı takımın listesinde yer alan yıldız isimden ise flaş bir açıklama geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
1 Temmuz 2019 Pazartesi 12:18
Güncelleme: 01.07.2019 12:29
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Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda yapılan çalışmalar devam ederken, henüz transferle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
Siyah-beyazlı takımın listesinde bulunduğu konuşulan Malmö'nün 29 yaşındaki yıldızı Fouad Bachirou, konuyla ilgili gelen soruları yanıtladı.
AIK Stockholm ile oynanan maç sonrası gazetecilerin Beşiktaş'ı sorması üzerine Bachirou şu yanıtı verdi:
"Sizin de dediğiniz gibi Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini biliyorum. Türk basınında yazılanları da duydum. Ancak şu an için daha fazla bir şey diyemem. Dedikodular devam edecektir ama benim için önemli olan yeniden oynamaktı. Uzun zamandır oynamamıştım."