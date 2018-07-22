Arsenalden Ospina Beşiktaşa çok yakın! - Galeri - Fotomaç
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    Arsenal'den Ospina Beşiktaş'a çok yakın!

    22 Temmuz 2018 Pazar, 22:40:49 Güncelleme: 22:42:07
    Arsenal'den Ospina Beşiktaş'a çok yakın!
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    Arsenalden Ospina Beşiktaşa çok yakın!

    Fabri'nin Premier Lig'in yeni takımı Fulham'a transferinin ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın eski göz ağrısı David Ospina ile imza aşamasına geldiği bildirildi.

    Arsenal'den Ospina Beşiktaş'a çok yakın!
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    Arsenalden Ospina Beşiktaşa çok yakın!

    Arsenal'de yıllardır yedek kalmaktan sıkılan Kolombiyalı eldivenin, Leno'nun gelişiyle İngiliz ekibinde üçüncü kaleci durumuna düşmesinin ardından yönetimle konuşup içerdeki parası karşılığında bonservisini aldığı kaydedildi.

    Arsenal'den Ospina Beşiktaş'a çok yakın!
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    Arsenalden Ospina Beşiktaşa çok yakın!

    Hatta İngiliz basınında da yer alan haberlere göre 29 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş'la çoktan anlaşma sağladığının bile altı çizildi.

    Arsenal'den Ospina Beşiktaş'a çok yakın!
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    Arsenalden Ospina Beşiktaşa çok yakın!

    Haberlerde ayrıca tecrübeli eldivenin Rusya'daki Dünya Kupası sonrası çıktığı tatilini bitirip bu hafta içinde siyah-beyazlı kulüple imza parası karşılığı sözleşme yapacağı da ifade edildi.

    Arsenal'den Ospina Beşiktaş'a çok yakın!
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    Arsenalden Ospina Beşiktaşa çok yakın!

    David Ospina bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin de sıkça gündemine gelmişti.

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