Arsenalden Ospina Beşiktaşa çok yakın!

22 Temmuz 2018 Pazar, 22:40:49
Güncelleme: 22:42:07
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Arsenal'den Ospina Beşiktaş'a çok yakın!
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Fabri'nin Premier Lig'in yeni takımı Fulham'a transferinin ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın eski göz ağrısı David Ospina ile imza aşamasına geldiği bildirildi.
Arsenal'den Ospina Beşiktaş'a çok yakın!
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Arsenal'de yıllardır yedek kalmaktan sıkılan Kolombiyalı eldivenin, Leno'nun gelişiyle İngiliz ekibinde üçüncü kaleci durumuna düşmesinin ardından yönetimle konuşup içerdeki parası karşılığında bonservisini aldığı kaydedildi.
Arsenal'den Ospina Beşiktaş'a çok yakın!
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Hatta İngiliz basınında da yer alan haberlere göre 29 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş'la çoktan anlaşma sağladığının bile altı çizildi.
Arsenal'den Ospina Beşiktaş'a çok yakın!
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Haberlerde ayrıca tecrübeli eldivenin Rusya'daki Dünya Kupası sonrası çıktığı tatilini bitirip bu hafta içinde siyah-beyazlı kulüple imza parası karşılığı sözleşme yapacağı da ifade edildi.
Arsenal'den Ospina Beşiktaş'a çok yakın!
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David Ospina bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin de sıkça gündemine gelmişti.