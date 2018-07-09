Andre Ayew Beşiktaş için İstanbula geliyor - Galeri - Fotomaç
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

    9 Temmuz 2018 Pazartesi, 00:26:02 Güncelleme: 00:33:33
    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbula geliyor

    ADI Beşiktaş'la anılan Andre Ayew için yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbula geliyor

    Ghana Soccernet'in haberinde, Beşiktaş'ın kısa süre içeresinde İstanbul'a getireceği Ayew'i kiralık olarak kadrosuna katacağı vurgulandı.

    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbula geliyor

    PREMİER Lig ekiplerinden Swansea City'nin devre arasında 22.8 milyon euro ödeyip West Ham United'dan tapusunu aldığı kanat forveti, Galler ekibiyle küme düşmüştü.

    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbula geliyor

    İngiliz basınına göre, mecburi küçülmeye giden Swansea City pahalı yıldızlarını elden çıkarmak istiyor. En pahalı futbolcusu konumundaki Andre Ayew için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Galliler, Beşiktaş'ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul etti.



    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbula geliyor

    Geçen sezonun ilk yarısına West Ham'da başlayıp ikinci yarıda Swansea City'ye transfer olan Ganalı yıldız, Premier Lig'de 30 maça çıkıp 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbula geliyor
    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
    • 7
    • 7
    Andre Ayew Beşiktaş için İstanbula geliyor
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