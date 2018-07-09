9 Temmuz 2018 Pazartesi, 00:26:02
Güncelleme: 00:33:33
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Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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ADI Beşiktaş'la anılan Andre Ayew için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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Ghana Soccernet'in haberinde, Beşiktaş'ın kısa süre içeresinde İstanbul'a getireceği Ayew'i kiralık olarak kadrosuna katacağı vurgulandı.
Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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PREMİER Lig ekiplerinden Swansea City'nin devre arasında 22.8 milyon euro ödeyip West Ham United'dan tapusunu aldığı kanat forveti, Galler ekibiyle küme düşmüştü.
Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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İngiliz basınına göre, mecburi küçülmeye giden Swansea City pahalı yıldızlarını elden çıkarmak istiyor. En pahalı futbolcusu konumundaki Andre Ayew için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Galliler, Beşiktaş'ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul etti.
Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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Geçen sezonun ilk yarısına West Ham'da başlayıp ikinci yarıda Swansea City'ye transfer olan Ganalı yıldız, Premier Lig'de 30 maça çıkıp 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. (Sabah)