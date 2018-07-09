Andre Ayew Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

İngiliz basınına göre, mecburi küçülmeye giden Swansea City pahalı yıldızlarını elden çıkarmak istiyor. En pahalı futbolcusu konumundaki Andre Ayew için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Galliler, Beşiktaş'ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul etti.







