Ampomah sürprizi (5 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

FERNANDES ÇIKARMASI

Beşiktaş, Manuel Fernandes defterini yeniden açıyor... Siyah-beyazlı yönetim bir aydır gündemde olan Portekizli yıldız için yeni bir girişimde bulunacak. Yöneticilerden Umut Güner, Rusya'ya giderek Lokomotif Moskova ile pazarlığa oturacak. Ardından da Fernandes'in menajeriyle görüşecek.

Güneş'ten olumlu görüş

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede Fernandes için olumlu görüş bildirmesi üzerine yönetim ilk adımı atacak. Fernandes'in kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

En fazla 1 milyon Euro

Fernandes'in Beşiktaş'a gelmek istemesi Siyah-Beyazlı kulübün elini güçlendiriyor. Sporting Lizbon'a Portekizli futbolcu için en fazla 1 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli sulunması bekleniyor.

?Fernandes'le pazarlık

Beşiktaş Yönetimi'nin Fernandes'le yıllık ücreti için pazarlık yapacağı öğrenildi. Umut Güner'in Fernandes'e yıllık 2.5 milyon Euro ile birlikte şampiyonluk halinde özel bir prim teklifi sunacağı belirlendi. (Takvim / 5 Temmuz)