Ampomah sürprizi (5 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
AMPOMAH SÜRPRİZİ!
Ryan Babel'in siyah- beyazlılardaki durumu henüz netlik kazanmazken, Gana'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların Genk ve Fortuna Düsseldorf ile beraber Beveren'de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nana Opoku Ampomah'ı istediği iddia edildi. (Fotomaç / 5 Temmuz)
SON ADAY SALOMON RONDON
Forvet transferi için dört koldan saldıran Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim girdi... siyah-beyazlılar, Premier Lig'den düşen West Bromwich'te oynayan Salomon Rondon'u listesine aldı.
36 MAÇTA 7 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon 36 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki Venezuelalı forvet, bir alt ligde oynamak istemediği için ayrılık kararı aldı.
10 MİLYON EURO
West Bromwich'le sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Rondon'un fiyatının 10 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında. (Takvim / 5 Temmuz)
SON ADAY CAİCEDO
Ekvador'un Diario La Grada gazetesi, geçtiğimiz sezonun başında 2.5 milyon euro'ya Lazio'ya giden Felipe Caicedo'yu isteyen takımlar arasına Beşiktaş'ı da ekledi... 29 yaşındaki golcüyü isteyen diğer takımların ise Lokomotiv Moskova, Betis Sevilla ve Villarreal olduğu yönünde haber yapıldı. Ekvadorlu forvet geçen sezon 33 resmi maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı. (Fotomaç / 5 Temmuz)
FERNANDES ÇIKARMASI
Beşiktaş, Manuel Fernandes defterini yeniden açıyor... Siyah-beyazlı yönetim bir aydır gündemde olan Portekizli yıldız için yeni bir girişimde bulunacak. Yöneticilerden Umut Güner, Rusya'ya giderek Lokomotif Moskova ile pazarlığa oturacak. Ardından da Fernandes'in menajeriyle görüşecek.
Güneş'ten olumlu görüş
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede Fernandes için olumlu görüş bildirmesi üzerine yönetim ilk adımı atacak. Fernandes'in kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
En fazla 1 milyon Euro
Fernandes'in Beşiktaş'a gelmek istemesi Siyah-Beyazlı kulübün elini güçlendiriyor. Sporting Lizbon'a Portekizli futbolcu için en fazla 1 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli sulunması bekleniyor.
?Fernandes'le pazarlık
Beşiktaş Yönetimi'nin Fernandes'le yıllık ücreti için pazarlık yapacağı öğrenildi. Umut Güner'in Fernandes'e yıllık 2.5 milyon Euro ile birlikte şampiyonluk halinde özel bir prim teklifi sunacağı belirlendi. (Takvim / 5 Temmuz)
QUARESMA'YA ÇİN KANCASI
Beşiktaşlı Quaresma'nın adı Çin kulüpleri ile anılmaya devam ediyor. Siyah beyazlı oyuncu, Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Çin ekiplerinden Quaresma için Beşiktaş'a 8-9 milyon euro'luk teklif geldiği ifade edildi. (Fotomaç / 5 Temmuz)