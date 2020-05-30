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Almanlar duyurdu... Beşiktaş'a 1.91'lik dev forvet!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bir flaş iddia da Almanya'dan geldi. Alman basını, 2. Bundesliga'da top koşturan 1.91'lik forvet için siyah-beyazlıların girişimlere başladığını öne sürdü. Haberde ayrıca siyah-beyazlıların transfer 3 büyük takımla yarıştığı ifade edildi. İşte o isim ve detaylar...

30 Mayıs 2020 Cumartesi 06:46 Güncelleme: 30.05.2020 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





