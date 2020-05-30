Almanlar duyurdu... Beşiktaş'a 1.91'lik dev forvet!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bir flaş iddia da Almanya'dan geldi. Alman basını, 2. Bundesliga'da top koşturan 1.91'lik forvet için siyah-beyazlıların girişimlere başladığını öne sürdü. Haberde ayrıca siyah-beyazlıların transfer 3 büyük takımla yarıştığı ifade edildi. İşte o isim ve detaylar...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 06:46
Güncelleme: 30.05.2020 06:46
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Transferde hassas mali yapıyı da göz önünde bulundurarak hareket eden Beşiktaş, bu doğrultuda ucuz ve gelecek vadeden isimler aramaya devam ediyor.
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Siyah-beyazlı takım, Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Güven Yalçın'ın ardından kadrosuna kaliteli bir forvet daha katmak istiyor.
Beşiktaş'ta bu bölge için arayışlar sürerken, Alman basınından flaş bir iddia geldi.
Beşiktaş'ın, Bundesliga 2 takımlarından Bochum forması giyen Silvere Ganvoula için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.
Haberde Beşiktaş'ın elindeki forvetlerinden 2'sini satarak transfere kaynak oluşturabileceği yorumu yapıldı.