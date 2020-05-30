Almanlar duyurdu... Beşiktaş'a 1.91'lik dev forvet! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Almanlar duyurdu... Beşiktaş'a 1.91'lik dev forvet!

Almanlar duyurdu... Beşiktaş'a 1.91'lik dev forvet!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bir flaş iddia da Almanya'dan geldi. Alman basını, 2. Bundesliga'da top koşturan 1.91'lik forvet için siyah-beyazlıların girişimlere başladığını öne sürdü. Haberde ayrıca siyah-beyazlıların transfer 3 büyük takımla yarıştığı ifade edildi. İşte o isim ve detaylar...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 06:46 Güncelleme: 30.05.2020 06:46
Almanlar duyurdu... Beşiktaş'a 1.91'lik dev forvet!

Transferde hassas mali yapıyı da göz önünde bulundurarak hareket eden Beşiktaş, bu doğrultuda ucuz ve gelecek vadeden isimler aramaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Almanlar duyurdu... Beşiktaş'a 1.91'lik dev forvet!

Siyah-beyazlı takım, Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Güven Yalçın'ın ardından kadrosuna kaliteli bir forvet daha katmak istiyor.

Almanlar duyurdu... Beşiktaş'a 1.91'lik dev forvet!

Beşiktaş'ta bu bölge için arayışlar sürerken, Alman basınından flaş bir iddia geldi.

Almanlar duyurdu... Beşiktaş'a 1.91'lik dev forvet!

Beşiktaş'ın, Bundesliga 2 takımlarından Bochum forması giyen Silvere Ganvoula için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Almanlar duyurdu... Beşiktaş'a 1.91'lik dev forvet!

Haberde Beşiktaş'ın elindeki forvetlerinden 2'sini satarak transfere kaynak oluşturabileceği yorumu yapıldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA