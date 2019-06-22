Alman yıldız Khedira Beşiktaş'a geliyor! Juventus...

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Atiba'nın artık yaşlanması, Dorukhan ve Medel'in ise isimlerinin transfer söylentilerine konu olması, siyah beyazlıları bu bölge için transfer arayışına soktu. Kartal'ın hedefi Juventus'tan...

22 Haziran 2019 Cumartesi 23:30 Güncelleme: 22.06.2019 23:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





