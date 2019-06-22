Alman yıldız Khedira Beşiktaş'a geliyor! Juventus... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Alman yıldız Khedira Beşiktaş'a geliyor! Juventus...

Alman yıldız Khedira Beşiktaş'a geliyor! Juventus...

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Atiba'nın artık yaşlanması, Dorukhan ve Medel'in ise isimlerinin transfer söylentilerine konu olması, siyah beyazlıları bu bölge için transfer arayışına soktu. Kartal'ın hedefi Juventus'tan...
22 Haziran 2019 Cumartesi 23:30 Güncelleme: 22.06.2019 23:40
Alman yıldız Khedira Beşiktaş'a geliyor! Juventus...

Teknik direktörlük koltuğuna geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'in başında geçiren Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.

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Alman yıldız Khedira Beşiktaş'a geliyor! Juventus...

Ön liberoda geçen sezon yükü çeken Dorukhan ve Medel'in transfer söylentileri, Atiba'nın ise yaşlanması bu bölgeye takviye ihtiyacı doğurdu.

Alman yıldız Khedira Beşiktaş'a geliyor! Juventus...

Kadrosuna defansif bir orta saha katmak isteyen siyah beyazlılar, gözünü İtalya'dan top koşturan Alman yıldız Khedira'ya çevirdi.

Alman yıldız Khedira Beşiktaş'a geliyor! Juventus...

Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta geçiren yıldız isim, Torino ekibine Real Madrid'den transfer olmuştu.

Alman yıldız Khedira Beşiktaş'a geliyor! Juventus...

Geçtiğimiz sezon 17 maçta Juventus forması giyen bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi. Khedira geçtiğimiz sezon diz, kalp, ayak bileği ve kas sorunlarından dolayı çeşitli dönemlerde takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

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