Alman basınından Yunus Mallı iddiası! (21 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
ALMAN BASININDAN YUNUS MALLI İDDİASI
?Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara transferi için çalışan Beşiktaş'ta Yunus Mallı iddiası gündemi sarstı. Alman basınının iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen milli futbolcuya resmi teklif yaptı. 2021 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Yunus'un fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor. ( 21 Temmuz / Takvim )
3 YILDIZ KİRALIK GİDİYOR
Beşiktaş yönetiminin yaptığı senelik 650 bin euro'luk teklifi kabul etmeyen Atiba ile yollar ayrılırken, üç oyuncunun da kiralık olarak gönderilmesine karar verildi. Buna göre kaleci Utku Yuvakuran ile birlikte Orkan Çınar ve Aras Özbiliz'in de kendilerini geliştirebilmeleri adına düzenli forma giyecekleri ekiplere kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor. ( 21 Temmuz / Fotomaç )
YİNE YENİDEN ABOUBAKAR
Transfer? çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda yeniden eski golcüsü Aboubakar'a yöneldi. Negredo ve Vagner Love'dan umduğunu bulamayan ve forvet arayışlarına giren Beşiktaş'ta, gündem yeniden Aboubakar oldu. Eski golcüsünü tekrar kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, Kamerunlu oyuncudan olumlu yanıt aldı. Kulübü Porto ile de temaslarını sıklaştıran Fikret Orman ve kurmayları, Portekiz ekibini 3 milyon euro kiralama bedeline ikna etmeye çok yaklaştı. Aboubakar bu sezon Porto'da gösterdiği performansla Juventus'un da dikkatini çekmişti. Ancak İtalyan kulübü, bu transferden daha sonra vazgeçti. (Fotomaç / 20 Temmuz)
OSPİNA BEŞİKTAŞ'TA!
Beşiktaş'ta ?kaleci transferi konusunda hareketli günler yaşanıyor. Fulham'ın, İspanyol file bekçisi Fabricio için siyah-beyazlılara yaptığı teklifi artırması manşetlere taşınırken; Fabri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleci arayışlarına giren Beşiktaş'ın transferde bombayı patlatmaya hazırlandığı belirtildi. Kolombiya'nın önemli spor gazetecileri arasında gösterilen Estaban Jaramillo resmi twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı haberde Kolombiyalı eldivenin yeni adresinin Beşiktaş olduğunu yazarken şu ifadeleri kullandı: "David Ospina, Beşiktaş'la çoktan anlaştı ve imza için bekliyor. Ospina, Sevilla ve Napoli'dense Beşiktaş'ın teklifini daha cazip buldu. Dolayısıyla yeni durağı Türkiye olacak." Bu arada Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri için İngiliz ekibi Fulham'ın teklifini 6 milyon euro'ya yükselttiği ve bunun üzerine yönetimin konuyu Şenol Güneş ile payladığı ve "Bu şartlarda Fabri'nin satışına sıcak bakıyoruz, karar sizin" dediği ifade edildi. (Fotomaç / 20 Temmuz)