Alman basınından Yunus Mallı iddiası! (21 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

OSPİNA BEŞİKTAŞ'TA!

Beşiktaş'ta ?kaleci transferi konusunda hareketli günler yaşanıyor. Fulham'ın, İspanyol file bekçisi Fabricio için siyah-beyazlılara yaptığı teklifi artırması manşetlere taşınırken; Fabri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleci arayışlarına giren Beşiktaş'ın transferde bombayı patlatmaya hazırlandığı belirtildi. Kolombiya'nın önemli spor gazetecileri arasında gösterilen Estaban Jaramillo resmi twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı haberde Kolombiyalı eldivenin yeni adresinin Beşiktaş olduğunu yazarken şu ifadeleri kullandı: "David Ospina, Beşiktaş'la çoktan anlaştı ve imza için bekliyor. Ospina, Sevilla ve Napoli'dense Beşiktaş'ın teklifini daha cazip buldu. Dolayısıyla yeni durağı Türkiye olacak." Bu arada Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri için İngiliz ekibi Fulham'ın teklifini 6 milyon euro'ya yükselttiği ve bunun üzerine yönetimin konuyu Şenol Güneş ile payladığı ve "Bu şartlarda Fabri'nin satışına sıcak bakıyoruz, karar sizin" dediği ifade edildi. (Fotomaç / 20 Temmuz)