Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı file bekçisi Loris Karius, son günlerin en çok konuşulan ismi. Geldiğinden bu yana magazin skandalları ile gündemden düşmeyen Loris Karius, dünya basınında gündeminde.
14 Ekim 2018 Pazar, 12:20:57
Güncelleme: 12:31:46
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Alman basınından Karius'a şok eleştiri!
Beşiktaş'ın kalesine geçtiği günden bu yana en çok konuşulan isimlerden olan Loris Karius'a Almanya'dan sert bir eleştiri geldi..
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Alman basınından Karius'a şok eleştiri!
Alman Milli Takımı'nın eski futbolcularından olan Uli Stein, yaptığı açıklamada Karius'un fazla magazinsel davrandığını iddia etti..
Alman basınından Karius'a şok eleştiri!
'AKLI KALEDE DEĞİL!'
Liverpool'dan kiralanan 25 yaşındaki file bekçisinin sürekli olarak sosyal medyadaki paylaşımlarıyla öne çıkmasının doğru olmadığını kaydeden Stein'ın açıklamaları ise şu şekilde;
Alman basınından Karius'a şok eleştiri!
"Karius muhtelemen sosyal medya hesaplarına fotoğraflar atıp, paylaşımlar yapmayı sahadaki performansından çok daha önemli görüyor."
Alman basınından Karius'a şok eleştiri!
"Sahadaki performansının getirilerinden çok sosyal medyanın getirilerini önemsiyor sanırım"