Alman efsaneden Kariusa şok eleştiri! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Alman efsaneden Karius'a şok eleştiri!

    Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı file bekçisi Loris Karius, son günlerin en çok konuşulan ismi. Geldiğinden bu yana magazin skandalları ile gündemden düşmeyen Loris Karius, dünya basınında gündeminde.
    14 Ekim 2018 Pazar, 12:20:57 Güncelleme: 12:31:46
    Alman basınından Karius'a şok eleştiri!
    Alman basınından Kariusa şok eleştiri!

    Beşiktaş'ın kalesine geçtiği günden bu yana en çok konuşulan isimlerden olan Loris Karius'a Almanya'dan sert bir eleştiri geldi..

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Alman basınından Karius'a şok eleştiri!
    Alman basınından Kariusa şok eleştiri!

    Alman Milli Takımı'nın eski futbolcularından olan Uli Stein, yaptığı açıklamada Karius'un fazla magazinsel davrandığını iddia etti..

    Alman basınından Karius'a şok eleştiri!
    Alman basınından Kariusa şok eleştiri!

    'AKLI KALEDE DEĞİL!'

    Liverpool'dan kiralanan 25 yaşındaki file bekçisinin sürekli olarak sosyal medyadaki paylaşımlarıyla öne çıkmasının doğru olmadığını kaydeden Stein'ın açıklamaları ise şu şekilde;

    Alman basınından Karius'a şok eleştiri!
    Alman basınından Kariusa şok eleştiri!

    "Karius muhtelemen sosyal medya hesaplarına fotoğraflar atıp, paylaşımlar yapmayı sahadaki performansından çok daha önemli görüyor."

    Alman basınından Karius'a şok eleştiri!
    Alman basınından Kariusa şok eleştiri!

    "Sahadaki performansının getirilerinden çok sosyal medyanın getirilerini önemsiyor sanırım"

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