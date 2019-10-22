Ahmet Nur Çebi'nin ilk bombası Premier Lig'den!

Beşiktaş'ta 7.5 yıllık Fikret Orman dönemi sona erdi. Yeni başkan Ahmet Nur Çebi mazbatasını almasının ardından ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından da transfer dedikoduları ortaya çıkmaya başladı. Çiçeği burnunda başkan ilk bombasını Premier Lig'den bir isimle patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
22 Ekim 2019 Salı 07:25
Güncelleme: 22.10.2019 07:36
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Başkanlık seçimi bitti, yeni yönetim belli oldu. Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunu kazanan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34. başkanı seçildi.
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Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu. Ahmet Nur Çebi'nin rakipleri Serdal Adalı 2983, Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı.
Ahmet Nur Çebi 20 sandığın tamamında da birinci çıktı. Ahmet Nur Çebi, en fazla oyu 375 ile 13. sandıkta elde etti. Çebi, en yakın rakibi Adalı'ya 2 bin 26 oy fark attı.
Çiçeği burnunda başkan Ahmet Nur Çebi kesin sonuçlar sonrası mazbatasını alırken Mazbatalar aşık olduğumuz Beşiktaş'ın yetki belgesidir. Ne kadar çok iş yaparsak, o kadar katkı veririz" dedi.