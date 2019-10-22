Ahmet Nur Çebi'den 17 milyon Euro'luk hamle!

Olağanüstü genel kurulda tarihi bir başarıya imza atarak Beşiktaş Kulübü Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, ayağının tozuyla işlere koyulmak için kollarını sıvadı. Çebi göreve geldikten sonra hemen harekete geçti ve 17 milyon Euro'luk hamlede bulundu.
22 Ekim 2019 Salı 10:28
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü kongrede ezici farkla başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetim dün gerçekleştirilen devir teslim töreniyle mazbatalarını aldı.
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Çebi mazbatasını aldıktan sonra "Aldığımız mazbatalar aşık olduğumuz Beşiktaş'ın bize verdiği bir yetki belgesidir. Mazbata almak onurdur. Ne kadar çok iş yaparsak, o kadar hayırlı katkılar vermiş oluruz" açıklamasında bulundu.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Çebi, göreve geldikten sonra hemen harekete geçti.
Çebi yönetimi, futbolcuların yaklaşık 17 milyon Euro'luk birikmiş alacağını arasında topladı.