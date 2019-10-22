Ahmet Nur Çebi'den 17 milyon Euro'luk hamle!

Çebi mazbatasını aldıktan sonra "Aldığımız mazbatalar aşık olduğumuz Beşiktaş'ın bize verdiği bir yetki belgesidir. Mazbata almak onurdur. Ne kadar çok iş yaparsak, o kadar hayırlı katkılar vermiş oluruz" açıklamasında bulundu.