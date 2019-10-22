Ahmet Nur Çebi'den 17 milyon Euro'luk hamle! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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Ahmet Nur Çebi'den 17 milyon Euro'luk hamle!

Olağanüstü genel kurulda tarihi bir başarıya imza atarak Beşiktaş Kulübü Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, ayağının tozuyla işlere koyulmak için kollarını sıvadı. Çebi göreve geldikten sonra hemen harekete geçti ve 17 milyon Euro'luk hamlede bulundu.
22 Ekim 2019 Salı 10:28
Ahmet Nur Çebi'den 17 milyon Euro'luk hamle!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü kongrede ezici farkla başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetim dün gerçekleştirilen devir teslim töreniyle mazbatalarını aldı.

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Ahmet Nur Çebi'den 17 milyon Euro'luk hamle!

Çebi mazbatasını aldıktan sonra "Aldığımız mazbatalar aşık olduğumuz Beşiktaş'ın bize verdiği bir yetki belgesidir. Mazbata almak onurdur. Ne kadar çok iş yaparsak, o kadar hayırlı katkılar vermiş oluruz" açıklamasında bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den 17 milyon Euro'luk hamle!

Beşiktaş'ın yeni başkanı Çebi, göreve geldikten sonra hemen harekete geçti.

Ahmet Nur Çebi'den 17 milyon Euro'luk hamle!

Çebi yönetimi, futbolcuların yaklaşık 17 milyon Euro'luk birikmiş alacağını arasında topladı.

ÇEBİ'NİN İLK BOMBASI! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Ahmet Nur Çebi'den 17 milyon Euro'luk hamle!

Siyah-beyazlı kurmaylar, önümüzdeki günlerde de UEFA ile borçlar için masaya oturacak.

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