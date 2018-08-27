Ahmet Çakardan olay sözler: Euroları cukkalıyor ama... - Galeri - Fotomaç
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Ahmet Çakar'dan olay sözler: "Euroları cukkalıyor ama..."
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:48:24
Güncelleme: 09:50:08
Ahmet Çakar'dan olay sözler: "Euroları cukkalıyor ama..."
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi. Maçı yorumlayan Çakar çok tartışılacak sözler sarfetti...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ahmet Çakar'dan olay sözler: "Euroları cukkalıyor ama..."
"Şenol Güneş'in açıklamalarından son derece rahatsız oldum. Oğlu yaşındaki hakeme dedikleri beni son derece rahatsız etti."
Ahmet Çakar'dan olay sözler: "Euroları cukkalıyor ama..."
"Sen niye kesiyorsun oyunu, rahatsız mısın" gibi tahrik edici ve rencide edici ifadeleri var. Hakem de dönse dese, hani sen bu Negredo'yu satıyordun, kör müsün dese hoşuna gider mi?"
Ahmet Çakar'dan olay sözler: "Euroları cukkalıyor ama..."
"Gökhan Gönül sağlık çalışanına şiddet uygulamıştır. Bu Türkiye'nin en büyük problemleri kadına şiddet, doktora şiddettir."
Ahmet Çakar'dan olay sözler: "Euroları cukkalıyor ama..."
"Gökhan Gönül denen adam 2 milyon Euro cukkalıyor, orada sağlık çalışanı 200 lira için hizmet veriyor. Babanın oğlu mu vuramazsın."
Ahmet Çakar'dan olay sözler: "Euroları cukkalıyor ama..."
"Gökhan'ın suratına bakıyorum, ince sakalına bakıyorum. Sen mağlup olduğun maçtan sonra direk klavye delikanlılarına mı bakıyorsun? Klavye delikanlılığı ifade özgürlüğüdür."
Ahmet Çakar'dan olay sözler: "Euroları cukkalıyor ama..."
"Çocuk tabii ki de vurmadı diyecek. Ben bir doktorum, yıllık 3 milyon alan adamın sağlık çalışanına böyle bir müdahalesine izin vermem. Hep itmeyle başlar, yarın Gökhan Gönül sağlıkçı tokatlar."