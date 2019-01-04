Ahmet Çakardan flaş Burak Yılmaz yorumu - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Ahmet Çakar'dan flaş Burak Yılmaz yorumu

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, taraftarı olduğu siyah-beyazlılara dönmek için Çin'den gelen iki astronomik teklifi reddetti.

4 Ocak 2019 Cuma, 08:30:23 Güncelleme: 08:34:31
Ahmet Çakardan flaş Burak Yılmaz yorumu

Birisi eski kulübü Beijing Guoan olmak üzere iki kulüpten teklif alan ve 2 yıllık sözleşme karşılığında 10 milyon Euro kazanabilme şansı bulunan Burak, hem Çin kültürünü sevmemesi hem de kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istemesi sebebiyle siyah-beyazlıların teklifini kabul etti ve ikinci Beşiktaş dönemine adım attı.

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Ahmet Çakardan flaş Burak Yılmaz yorumu

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Çin'den gelen teklifleri kabul etse yılda 5 milyon Euro kazanabilecek olan Burak, Beşiktaş'ta bu paranın yarısına oynayacak.

Ahmet Çakardan flaş Burak Yılmaz yorumu

33 yaşındaki santrfor için siyah beyazlıların kasasından yılda 2 milyon 500 bin Euro çıkacak. Beşiktaş, Trabzonspor'a bonservis bedeli ödemeyecek.

Ahmet Çakardan flaş Burak Yılmaz yorumu

Sabah'ın haberine göre; Burak, ikinci Trabzonspor döneminde 32 lig maçına çıkarken, 28 gol attı. Dün gece yarısı Beşiktaş'ın Antalya kampına katılan Burak, bugün takımla idmana çıkacak.

Ahmet Çakardan flaş Burak Yılmaz yorumu

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Burak Yılmaz, gece yarısından sonra sosyal medya üzerinden Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.

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