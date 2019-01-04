Ahmet Çakardan flaş Burak Yılmaz yorumu

Birisi eski kulübü Beijing Guoan olmak üzere iki kulüpten teklif alan ve 2 yıllık sözleşme karşılığında 10 milyon Euro kazanabilme şansı bulunan Burak, hem Çin kültürünü sevmemesi hem de kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istemesi sebebiyle siyah-beyazlıların teklifini kabul etti ve ikinci Beşiktaş dönemine adım attı.