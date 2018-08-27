Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey

8 - FERGUSON HAYRAN KALDI

Sir Alex Ferguson'un isteği ile Manchester United'a denemeye çağırılan Ljajic, İngiltere'de çalışma izni kuralı yüzünden resmi sözleşme imzalayamamıştı. Ljajic, o günleri şöyle anlatıyor: ''17 yaşındayım ve İngilizcem pek iyi değildi. Sir Alex, bana çok güzel cümleler söylemişti. Ondan böyle sözler duyduğunuzda hayatınız boyu unutamazsınız. Ferguson ile 2 ay birlikte antrenman yaptık ve benden çok memnun kaldı ama çalışma izni yüzünden transfer olmadı.''