Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 - MİLLİ MARŞI OKUMAYI REDDETTİ
2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan milli marşını söylemediği için ülkesi tarafından sert bir şekilde eleştirildi. 2012 yılında milli marş okumadığı için ülkesi tarafından ceza almıştı. O dönemde takımı çalıştıran Sinisa Mihajlovic, milli marş okumadığı için Ljajic'i kadro dışı bırakmıştı ancak yıldız futbolcu, 2014 yılında milli formaya geri dönmüştü.
10- TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN DAYAK YEDİ
Fiorentina'da oynarken 2-2 biten Novara maçında teknik direktörü Delio Rossi tarafından dayak yemişti. Rossi, oyundan çıkmak istemeyen Ljajic'in üzerine yürümüş ve fiziksel müdahalede bulunmuştu. Delio Rossi, olayın ardından özür dilemiş ve hatasını kabul etmişti.
9 - MANCHESTER UNITED DENEDİ
Manchester United, 2010 yılında Partizan forması giyen Adam Ljacic'i denemek için İngiltere'ye çağırmıştı. Ljajic, Ferguson yönetiminde Manchester United idmanlarına çıktı. Ancak daha hızlı davranan Fiorentina, 6.8 milyon euro bonservis ücretiyle Ljajic'i 20 yaşında transfer etti.
8 - FERGUSON HAYRAN KALDI
Sir Alex Ferguson'un isteği ile Manchester United'a denemeye çağırılan Ljajic, İngiltere'de çalışma izni kuralı yüzünden resmi sözleşme imzalayamamıştı. Ljajic, o günleri şöyle anlatıyor: ''17 yaşındayım ve İngilizcem pek iyi değildi. Sir Alex, bana çok güzel cümleler söylemişti. Ondan böyle sözler duyduğunuzda hayatınız boyu unutamazsınız. Ferguson ile 2 ay birlikte antrenman yaptık ve benden çok memnun kaldı ama çalışma izni yüzünden transfer olmadı.''