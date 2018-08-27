Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey - Galeri - Fotomaç
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey

    Beşiktaş'ın 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak üzere olduğu Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey...
    27 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:06:59 Güncelleme: 11:07:10
    Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey
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    Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey

    12 - MİLLİ MARŞI OKUMAYI REDDETTİ

    2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan milli marşını söylemediği için ülkesi tarafından sert bir şekilde eleştirildi. 2012 yılında milli marş okumadığı için ülkesi tarafından ceza almıştı. O dönemde takımı çalıştıran Sinisa Mihajlovic, milli marş okumadığı için Ljajic'i kadro dışı bırakmıştı ancak yıldız futbolcu, 2014 yılında milli formaya geri dönmüştü.

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    Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey
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    Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey

    11 - MÜSLÜMAN NÜFUSU EN YOĞUN YERDE DOĞDU

    Bosna Hersek sınırında yer alan ve %90 Müslüman oranına sahip Novi Pazar şehrinde doğan Ljajic, Sırbistan'ın en çok Müslüman nüfusunun olduğu yerde büyüdü. Ljajic, her maç öncesi dua ediyor.

    Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey
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    Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey

    10- TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN DAYAK YEDİ

    Fiorentina'da oynarken 2-2 biten Novara maçında teknik direktörü Delio Rossi tarafından dayak yemişti. Rossi, oyundan çıkmak istemeyen Ljajic'in üzerine yürümüş ve fiziksel müdahalede bulunmuştu. Delio Rossi, olayın ardından özür dilemiş ve hatasını kabul etmişti.

    Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey
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    Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey

    9 - MANCHESTER UNITED DENEDİ

    Manchester United, 2010 yılında Partizan forması giyen Adam Ljacic'i denemek için İngiltere'ye çağırmıştı. Ljajic, Ferguson yönetiminde Manchester United idmanlarına çıktı. Ancak daha hızlı davranan Fiorentina, 6.8 milyon euro bonservis ücretiyle Ljajic'i 20 yaşında transfer etti.

    Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey
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    Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey

    8 - FERGUSON HAYRAN KALDI

    Sir Alex Ferguson'un isteği ile Manchester United'a denemeye çağırılan Ljajic, İngiltere'de çalışma izni kuralı yüzünden resmi sözleşme imzalayamamıştı. Ljajic, o günleri şöyle anlatıyor: ''17 yaşındayım ve İngilizcem pek iyi değildi. Sir Alex, bana çok güzel cümleler söylemişti. Ondan böyle sözler duyduğunuzda hayatınız boyu unutamazsınız. Ferguson ile 2 ay birlikte antrenman yaptık ve benden çok memnun kaldı ama çalışma izni yüzünden transfer olmadı.''

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