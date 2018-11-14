Adem Ljajic, beklentileri karşılayamadı

SAKATLIK GEÇİRDİ

Henüz oynama süreleri bakımından da istikrar yakalayamayan Ljajic, Süper Lig'deki Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Ljajic, bu süreçte ayrıca Beşiktaş'ın Genk ile yaptığı ilk maçta da görev alamadı.