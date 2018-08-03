Adadan Beşiktaş için Origi iddiası! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!

    3 Ağustos 2018 Cuma, 01:40:42 Güncelleme: 01:41:21
    Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
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    • 7
    Adadan Beşiktaş için Origi iddiası!

    Beşiktaş yabancı transferinde arayışlarını sürdürüyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
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    Adadan Beşiktaş için Origi iddiası!

    İngiliz basını ise Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon Liverpool'da forma şansı bulması çok zor olan Divock Origi'yi listenin başına aldığını okurlarına duyurdu.

    Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
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    • 7
    Adadan Beşiktaş için Origi iddiası!

    Haberde Beşiktaş Yönetimi'nin 23 yaşındaki futbolcu için Liverpool'a kiralama teklifinde bulunduğunu vurgulandı.

    Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
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    Adadan Beşiktaş için Origi iddiası!

    ABD'DE KENDİNİ GÖSTEREMEDİ
    Gazeteler Belçikalı futbolcunun Liverpool'un ABD'de yaptığı kampta kendisini gösteremediğini vurgulayarak, "Bu oyuncunun başka bir takıma kiralanması ya da satılması yüksek ihtimal" yorumunu yaptı.

    Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
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    Adadan Beşiktaş için Origi iddiası!

    VALENCİA&WATFORD DA İSTİYOR
    Belçikalı oyuncunun öncelikle satılmasının hedeflendiği vurgulanırken, "Bu oyuncuyu Valencia ve Watford da istiyor. Ancak Beşiktaş onlara göre daha ısrarlı" ifadesini kulllandı.

    Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
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    • 7
    Adadan Beşiktaş için Origi iddiası!

    YENİ GELİŞMELER
    Beşiktaş Yönetimi'nin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenilirken bu hafta yeni gelişmelerin olacağı iddia edildi.

    Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
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    • 7
    Adadan Beşiktaş için Origi iddiası!
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