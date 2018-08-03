Adadan Beşiktaş için Origi iddiası!

3 Ağustos 2018 Cuma, 01:40:42
Güncelleme: 01:41:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
1
7
Beşiktaş yabancı transferinde arayışlarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
2
7
İngiliz basını ise Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon Liverpool'da forma şansı bulması çok zor olan Divock Origi'yi listenin başına aldığını okurlarına duyurdu.
Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
3
7
Haberde Beşiktaş Yönetimi'nin 23 yaşındaki futbolcu için Liverpool'a kiralama teklifinde bulunduğunu vurgulandı.
Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
4
7
ABD'DE KENDİNİ GÖSTEREMEDİ
Gazeteler Belçikalı futbolcunun Liverpool'un ABD'de yaptığı kampta kendisini gösteremediğini vurgulayarak, "Bu oyuncunun başka bir takıma kiralanması ya da satılması yüksek ihtimal" yorumunu yaptı.
Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
5
7
VALENCİA&WATFORD DA İSTİYOR
Belçikalı oyuncunun öncelikle satılmasının hedeflendiği vurgulanırken, "Bu oyuncuyu Valencia ve Watford da istiyor. Ancak Beşiktaş onlara göre daha ısrarlı" ifadesini kulllandı.
Ada'dan Beşiktaş için Origi iddiası!
6
7
YENİ GELİŞMELER
Beşiktaş Yönetimi'nin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenilirken bu hafta yeni gelişmelerin olacağı iddia edildi.