Adadan Beşiktaş için Origi iddiası!

ABD'DE KENDİNİ GÖSTEREMEDİ

Gazeteler Belçikalı futbolcunun Liverpool'un ABD'de yaptığı kampta kendisini gösteremediğini vurgulayarak, "Bu oyuncunun başka bir takıma kiralanması ya da satılması yüksek ihtimal" yorumunu yaptı.



