Aboubakar ile görüşmeler başladı! (22 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

BAS DOST'UN MALİYETİ 16 MİLYON EURO!

Portekiz ekiplerinden Sporting ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Hollandalı golcü Bas Dost için Beşiktaş'a kötü haber geldi. Sporting taraftarının saldırısına maruz kalan ve bu saldırıdan dolayı da Sporting yönetimini suçlu gösteren Bas Dost, sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek menajerine "Görüşmelere başla" talimatı verdi. Beşiktaş ile temasa geçen menajeri, Hollandalı için yıllık 5 milyon euro + 5 milyon euro da imza parası talep etti. Dost'un transferi için menajer de ayrıca 6 milyon euro'luk bir fatura çıkartınca Hollandalı futbolcunun olası transfer maliyeti 16 milyon euro'yu buldu.

Satın alma opsiyonlu kiralık

Hiç hesapta olmayan transfer maliyetinin ardından Bas Dost defterini kapatan ve listesindeki alternatif isimlere yönelen Beşiktaş, öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama opsiyonlarını değerlendirmeye alacak. Bu arada Sporting ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesh eden Dost için diğer yandan da FIFA nezdinde girişimler sürüyor. Sporting ile 2 yıllık daha sözleşmesi olması rağmen sözleşmesini fesh eden Hollandalı futbolcu, "can güvenliğinin" olmadığını iddia ederek sözleşmesini fesh ederek FIFA'dan gelecek olan kararı beklemeye başlamıştı. Son karar henüz çıkmadı.

Çin'e gitmedi

Beşiktaş'ın listesindeki Bas Dost, Çin'den gelen teklifleri kabul etmedi. Ora Bolas adlı yayın organının haberine göre, Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost, Çin'den Tianjin Quanjian ve Hebei Fortune'den aldığı iki avantajlı teklifi Avrupa'da kalmak istediğinden reddetti. (Fotomaç / 22 Haziran)