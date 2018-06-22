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    22 Haziran 2018, Cuma
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    Aboubakar ile görüşmeler başladı! (22 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

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    Aboubakar ile görüşmeler başladı! (22 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
    Sezonu erken açacak olan Beşiktaş için son dakika transfer iddiası... Yayıncı kuruluş BeIN Sports, Beşiktaş'ın Aboubakar ile görüşmelere başladığını öne sürdü. Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ismi ön plana çıktı. 2 sezon önce siyah beyazlı formayı giyen ve özellikle ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluğun kazanılmasına büyük katkı sağlayan Kamerunlu forvet için Porto ile görüşmelerin başladığı öğrenildi. Hücum hattında yüksek maliyetli Negredo ve beklenen verim alınamayan Vagner Love'ı elden çıkarmaya çalışan siyah beyazlılar, Kamerunlu forveti yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Portekiz ekibinin teknik direktörü Sergio Conceicao'nun bir türlü yıldızının barışmadığı Aboubakar'ın da Beşiktaş'a dönmeye çok sıcak baktığı kaydedildi. (BeIN Sports / 21 Haziran)
    Aboubakar ile görüşmeler başladı! (22 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    BAS DOST'UN MALİYETİ 16 MİLYON EURO!
    Portekiz ekiplerinden Sporting ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Hollandalı golcü Bas Dost için Beşiktaş'a kötü haber geldi. Sporting taraftarının saldırısına maruz kalan ve bu saldırıdan dolayı da Sporting yönetimini suçlu gösteren Bas Dost, sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek menajerine "Görüşmelere başla" talimatı verdi. Beşiktaş ile temasa geçen menajeri, Hollandalı için yıllık 5 milyon euro + 5 milyon euro da imza parası talep etti. Dost'un transferi için menajer de ayrıca 6 milyon euro'luk bir fatura çıkartınca Hollandalı futbolcunun olası transfer maliyeti 16 milyon euro'yu buldu.

    Satın alma opsiyonlu kiralık
    Hiç hesapta olmayan transfer maliyetinin ardından Bas Dost defterini kapatan ve listesindeki alternatif isimlere yönelen Beşiktaş, öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama opsiyonlarını değerlendirmeye alacak. Bu arada Sporting ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesh eden Dost için diğer yandan da FIFA nezdinde girişimler sürüyor. Sporting ile 2 yıllık daha sözleşmesi olması rağmen sözleşmesini fesh eden Hollandalı futbolcu, "can güvenliğinin" olmadığını iddia ederek sözleşmesini fesh ederek FIFA'dan gelecek olan kararı beklemeye başlamıştı. Son karar henüz çıkmadı.

    Çin'e gitmedi
    Beşiktaş'ın listesindeki Bas Dost, Çin'den gelen teklifleri kabul etmedi. Ora Bolas adlı yayın organının haberine göre, Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost, Çin'den Tianjin Quanjian ve Hebei Fortune'den aldığı iki avantajlı teklifi Avrupa'da kalmak istediğinden reddetti. (Fotomaç / 22 Haziran)
    Aboubakar ile görüşmeler başladı! (22 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    VİDA'YA REKOR TEKLİF!
    Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncularından Domagoj Vida, İngiliz ekiplerinin radarına girdi... Kartal'ın milli yıldızları transfer listelerinde ön sıraya yerleşti. Tosic'in Çin'e transferinin ardından, savunmanın merkezinde Pepe ile birlikte oynaması beklenen Domagoj Vida'ya da talip çıktı. İngiltere basınında yer alan habere göre, Hırvatistan milli takımıyla Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapan Vida için Everton, Fulham ve West Ham United devrede. Premier Lig temsilcileri, 12 milyon pound'luk (14 milyon euro) bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi ise, olası teklifleri Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirecek. Vida, Ocak ayında bonservis ücreti ödenmeden Beşiktaş'a transfer olmuştu. 2022 yılına kadar siyah-beyazlılarla sözleşmesi olan Hırvat yıldız, Beşiktaş formasıyla 18 maçta 1 gol sevinci yaşadı. (Fotomaç / 22 Haziran)
    Aboubakar ile görüşmeler başladı! (22 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    Paris Saint Germain forması giyen Javier Pastore'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Arjantinli oyuncunun İtalya'da forma giymek istemesi nedeniyle bu transferde yol kat edemedi. Pastore, Roma'ya imza atmaya yakın.

    Talisca'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte bu boşluğu önemli bir transferle doldurmak isteyen Beşiktaş, Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Javier Pastore'ye teklif götürdü. Beşiktaş'la birlikte West Ham United'ın da teklif yaptığı yıldız futbolcu, buna karşın 2 takımı da geri çevirdi. Hem Beşiktaş'tan hem de West Ham'dan yıllık maaş olarak oldukça yüksek bir teklif alan ancak kabul etmeyen Pastore'nin daha düşük ücretle Roma'ya transfer olacağı iddia edildi. Yıllık 6 milyon Euro kazanan ve vergi kesintilerinin ardından 4 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar kazanan Pastore, şu anda kazandığı miktarın daha altına Roma'ya imza atmaya hazırlanıyor. Arjantin'li oyuncunun hafta başına kadar sağlık kontrolünden geçerek imza atması bekleniyor. (IHA - 21 Haziran)
    Aboubakar ile görüşmeler başladı! (22 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    Vida'ya İngiltere'den talip!
    Şampiyonlar Ligi'nden uzak geçireceği yeni sezon öncesi takım bütçesini düşürecek olan Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın Rusya performansı yüz güldürdü. Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla 90 dakika oynadığı Nijerya maçında geçer not alan tecrübeli stoperin, özgüvenli futbolu ve savunmadaki uyumu İngilizlerin de dikkatini çekti. Ada'dan ismi açıklanmayan bir kulübün menajerler aracılığıyla futbolcunun durumu hakkında bilgi topladığı ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

    YILLIK 3 MİLYON EURO ALIYOR
    Geçen sezon devre arasında Dinamo Kiev'den bonservissiz gelen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Vida'nın, siyah-beyazlı kulüp ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıllık 3 milyon Euro kazanan Vida için cazip bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş yönetiminin satışa sıcak bakacağı kaydedildi. ( Sabah / 19 Haziran)
    Aboubakar ile görüşmeler başladı! (22 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)


    Beşiktaş'a İngiltere'den sevindirici haber geldi. Stoke City'nin İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri'ye talip olan Kartal, bir süre önce bu oyuncu için yürüttüğü ancak çeşitli sebeplerden askıya almak zorunda kaldığı görüşmelere yeniden başladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun menajeriyle temas kuran Siyah-Beyazlılar, Stoke City'den ayrılmak isteyen Shaqiri için şartlarını zorlama kararı aldı.

    İsviçre Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda ter döken yıldız futbolcu, 2015 yazında İnter'den 17 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'ye transfer olmuştu. İngiliz kulübü bu sezon Premier Lig'e veda edince başta Shaqiri olmak bazı yıldızları elden çıkarma kararı aldı. Yıllık 8 milyon euro gibi yüksek bir maaşı olan İsviçreli için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünen İngiliz kulübünün Beşiktaş'la masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi. (Güneş - 18 Haziran 2018)
    Aboubakar ile görüşmeler başladı! (22 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    Transfer çalışmalarına devam eden ve maliyeti düşük ya da bonservisi elinde olan oyuncularla ilgilenen Beşiktaş'ın radarına sürpriz bir isim girdi... Son dönemde her ne kadar eski oyuncusu Manuel Fernandes ile adı anılsa da Siyah-Beyazlılar'ın aslında Junior Fernandes'in peşinde olduğu ortaya çıktı. Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve geçtiğimiz sezon güçlü fiziği ile dikkat çeken Şilli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği öğrenildi. Güneş'in "Hücumun her bölgesinde rahat oynayabilir. Sürati ve güçlü olması da önemli. Takımımda görmek isterim. Bize katkı sağlar" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.

    10 GOLÜ 6 DA ASİSTİ VAR
    Tecrübeli teknik adamın olumlu raporunun ardından başkan Fikret Orman'ın bizzat devreye girip iyi ilişkiler içinde olduğu Alanya Yönetimi ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Junior Fernandes'in bonservisi için 1,5 milyon Euro gibi bir rakam belirleyen Orman'ın, bu paranın yanı sıra Mustafa Pektemek ya da başka bir oyuncuyu takasta önerecek. Alanya'nın 'Evet' demesi halinde ise hiç vakit kaybetmeden imzalar atılacak. Hücum hattında; sol kanat, sağ kanat ve forvette de oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 10 gol atıp, 6 da asist yaptı. (Habertürk / 13 Haziran)
    Aboubakar ile görüşmeler başladı! (22 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    Beşiktaş Gignac, Sturridge ve Benteke'nin peşinde

    Beşiktaş geçen sezon ikinci devrede yaşadığı golcü krizinin tekrarlanmaması için işi sıkı tutma kararı aldı. Öncelikle Trabzonsporlu Burak Yılmaz ile ilgilenen Siyah-Beyazlılar, ilk etapta hedefe ulaşamayınca, dış pazara yöneldi. Birkaç isim için araştırmalar yapan Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında yer alan isim ise Liverpoollu Daniel Sturridge oldu.

    SATIŞA ÇIKARTILDI
    Geçen sezonu West Bromich'te kiralık olarak geçiren İngiliz futbolcuyu, yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Liverpool'un 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine koyduğu öğrenildi. Beşiktaş, golcü oyuncunun menajeri ile görüşürken, ilk planda olumlu yanıt aldığı belirtildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Sturridge için Beşiktaş en fazla 5 milyon euro düşünüyor.

    KİRALANACAK
    Liverpool bu rakamı az bulursa alternatif isimlere yönelecek olan Kartal'ın listesinde Tigres ile yollarını ayıran Andre-Pierre Gignac ile Crystal Palace'ta bekleneni veremeyen Christian Benteke'nin de bulunduğu ifade edildi. Bu iki isim arasında Benteke'nin bir adım önde olduğu ve Beşiktaş'ı kiralık formülünü devreye sokacağı kaydedildi. (Star / 12 Haziran)
    Aboubakar ile görüşmeler başladı! (22 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    Son dönemde adı Real Madrid teknik direktörlüğü için geçen Guti için İspanyol basınından Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

    Beşiktaş'ın iki seneye yayılan Guti planı

    Diario Sport'un haberine göre Guti, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın. 2018-19 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenmesi beklenen eski Beşiktaşlı'nın 2019-20 sezonuyla birlikte teknik direktörlüğe gelmesinin planlandığı kaydedildi.

    Guti'nin Beşiktaş'ı tercih etmesinde iki faktörün etkili olabileceğini yazan gazete, bunlardan ilkinin yıldız oyuncuya futbolculuk kariyerinde gösterilen sevgi, ikincisinin de Beşiktaş'ın Türkiye'deki en iyi kulüplerden biri olması olduğunu belirtti.

    Real Madrid U19 takımını çalıştıran Guti'nin adı son dönemde Real Madrid teknik direktörlüğü için geçiyordu.

    Öyle ki Murcia Başkanı Victor Galvez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Guti ile konuştum. Murcia'ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak o Real Madrid'in teknik direktörü olacak" demişti.

    2010-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 41 yaşındaki isim sonrasında futbolu bırakmıştı. (Ajansspor -9 Haziran)

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