Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı!

Beşiktaş'ta kötü gidişatın sorumlusu olarak Abdullah Avcı gösteriliyor. Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 3 mağlubiyet 3 beraberlik ve 2 beraberlik alan Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada ise puan toplayamadı. Son olarak Braga maçını sahasında 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta taraftar Abdullah Avcı istifa tezahüratında bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından Avcı'dan sürpriz istifa kararı çıktı. İşte detaylar...
26 Ekim 2019 Cumartesi 09:58
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Avrupa Ligi K grubundaki 3'üncü maçında da mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunmuştu.
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Bu sezon siyah beyazlıların başında çıktığı 3 maçta da puan alamayan Avcı, taraftarların istifa çağrılarına cevap vermişti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Braga'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, ''İstifa etmeyi düşünmedim, mücadeleye devam edeceğim'' ifadelerini kullanmıştı.
İşte Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar:
"İstifa etmeyi düşünmedim, mücadele etmeye devam edeceğim ama taraftar her zaman haklıdır. Onlar buraya geliyorlar, hayatlarından fedakarlık ediyorlar. Forma alıyorlar, kombine alıyorlar. Tepkilerinde her zaman haklılar. Ağızlarından kötü bir kelime de çıkmadı. Dünyanın her yerinde böyle. Bu durum kaçınılmaz bir gerçek.
Burada desibel rekorları kırmış bir taraftardan bahsediyoruz ve derbide bize yardımcı olacaklardır" dedi. Son haftalarda oyun planlarında değişiklikler olduğunu da söyleyen Avcı, "Oyun planlarında bir takım değişiklikler oldu. Pas oyunundaki değişiklikleri anlatmak için fazla zaman gerekir.