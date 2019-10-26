Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı!

İşte Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar:

"İstifa etmeyi düşünmedim, mücadele etmeye devam edeceğim ama taraftar her zaman haklıdır. Onlar buraya geliyorlar, hayatlarından fedakarlık ediyorlar. Forma alıyorlar, kombine alıyorlar. Tepkilerinde her zaman haklılar. Ağızlarından kötü bir kelime de çıkmadı. Dünyanın her yerinde böyle. Bu durum kaçınılmaz bir gerçek.