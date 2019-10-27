Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı!

Süper Lig'in 9. haftasında kötü günler geçiren Beşiktaş taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı sahaya çıkacak 11'i de belirlemiş durumda. Abdullah Avcı zorlu karşılaşma öncesi Burak Yılmaz ile ilgili kararı da verdi. İşte detaylar...
27 Ekim 2019 Pazar 08:35 Güncelleme: 27.10.2019 08:39
Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı!

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı!

Kötü günler Beşiktaş'ta tek hedef Galatasaray karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçmek.

Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı!

Bu bağlamda hafta içi çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılarda Avdullah Avcı sahaya çıkacak 11'i de belirledi.

Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı!

Avcı dev karşılaşma öncesi Burak Yılmaz ile ilgili kararını da verdi. İşte detaylar...

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Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı!

Beşiktaş'ın sakatlığı bulunan isimlerinden Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde oynamak için fedakarlık yapmaya hazır durumdaydı.

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