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Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı!
Süper Lig'in 9. haftasında kötü günler geçiren Beşiktaş taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı sahaya çıkacak 11'i de belirlemiş durumda. Abdullah Avcı zorlu karşılaşma öncesi Burak Yılmaz ile ilgili kararı da verdi. İşte detaylar...
27 Ekim 2019 Pazar 08:35 Güncelleme: 27.10.2019 08:39
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Avcı dev karşılaşma öncesi Burak Yılmaz ile ilgili kararını da verdi. İşte detaylar...
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