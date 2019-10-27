Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı!

Süper Lig'in 9. haftasında kötü günler geçiren Beşiktaş taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı sahaya çıkacak 11'i de belirlemiş durumda. Abdullah Avcı zorlu karşılaşma öncesi Burak Yılmaz ile ilgili kararı da verdi. İşte detaylar...

27 Ekim 2019 Pazar 08:35 Güncelleme: 27.10.2019 08:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





