Abdullah Avcı yıldız futbolcuyu takımda istemiyor

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de ligde zorlu bir periyotta yarışacak olan Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı takım oyununun önemini hatırlatarak, bu periyotta takıma katkı sağlayacak oyuncularla yola devam etmek istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti. Avcı, aynı zamanda Beşiktaş'ın yıldız ismini takımda istemediğini söyledi.

23 Haziran 2019 Pazar 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





