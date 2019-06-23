Abdullah Avcı yıldız futbolcuyu takımda istemiyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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Abdullah Avcı yıldız futbolcuyu takımda istemiyor

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de ligde zorlu bir periyotta yarışacak olan Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı takım oyununun önemini hatırlatarak, bu periyotta takıma katkı sağlayacak oyuncularla yola devam etmek istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti. Avcı, aynı zamanda Beşiktaş'ın yıldız ismini takımda istemediğini söyledi.
23 Haziran 2019 Pazar 11:28
Abdullah Avcı yıldız futbolcuyu takımda istemiyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya başladı.

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Abdullah Avcı yıldız futbolcuyu takımda istemiyor

Takım oyununun önemini her fırsatta dile getiren tecrübeli teknik direktör, transfer listesini yönetime verdi.

Abdullah Avcı yıldız futbolcuyu takımda istemiyor

Avcı yapılacak transferlerin yanında takımdan ayrılmasını istediği isimleri de yönetime iletti.

Abdullah Avcı yıldız futbolcuyu takımda istemiyor

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmak için çaba sarf eden siyah-beyazlı yönetim çalışmalarına hız verdi.

Abdullah Avcı yıldız futbolcuyu takımda istemiyor

Hem UEFA Avrupa Ligi hem de ligde zorlu bir periyot bekleyen Beşiktaş'ta transferler yeni sezon kampına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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