İmza töreninde önemli açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Bu sıcak karşılama için Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum. Beni hayatta tutan üç önemli şey var. Dürüstlük, sadakat ve vefa... Beşiktaş ilkelerinde, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş bir kulübe imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum." dedi.