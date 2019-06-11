Abdullah Avcı imzayı attı bombayı patlattı! Başakşehir'den Beşiktaş'a resmen... - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri Abdullah Avcı imzayı attı bombayı patlattı! Başakşehir'den Beşiktaş'a resmen...

Abdullah Avcı imzayı attı bombayı patlattı! Başakşehir'den Beşiktaş'a resmen...

Transfer bombası resmen patladı... Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Abdullah Avcı ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende 55 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

11 Haziran 2019 Salı 10:49 Güncelleme: 11.06.2019 10:52
Abdullah Avcı imzayı attı bombayı patlattı! Başakşehir'den Beşiktaş'a resmen...

İmza töreninde önemli açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Bu sıcak karşılama için Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum. Beni hayatta tutan üç önemli şey var. Dürüstlük, sadakat ve vefa... Beşiktaş ilkelerinde, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş bir kulübe imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum." dedi.

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Abdullah Avcı imzayı attı bombayı patlattı! Başakşehir'den Beşiktaş'a resmen...

Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın resmi sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Abdullah Avcı imzayı attı bombayı patlattı! Başakşehir'den Beşiktaş'a resmen...

Transfer için de scout ekibiyle takıma uygun oyuncular üzerinde çalıştıklarını kaydeden Avcı, listesini büyük ölçüde hazırladı.

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Abdullah Avcı imzayı attı bombayı patlattı! Başakşehir'den Beşiktaş'a resmen...

Transfer listesinde ağırlıklı olarak tanıdığı isimler yer alan Avcı'nın özellikle de Medipol Başakşehir'den öğrencileri olan futbolcular dikkat çekiyor.

Abdullah Avcı imzayı attı bombayı patlattı! Başakşehir'den Beşiktaş'a resmen...

Abdullah Avcı'ya resmi imza attıran Beşiktaş, tecrübeli hocanın isteği doğrultusunda Medipol Başakşehir'in yıldız ismi için harekete geçti.

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