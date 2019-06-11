Abdullah Avcı imzayı attı bombayı patlattı! Başakşehir'den Beşiktaş'a resmen...
Transfer bombası resmen patladı... Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Abdullah Avcı ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende 55 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık anlaşmaya imza attı.
İmza töreninde önemli açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Bu sıcak karşılama için Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum. Beni hayatta tutan üç önemli şey var. Dürüstlük, sadakat ve vefa... Beşiktaş ilkelerinde, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş bir kulübe imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum." dedi.
Transfer için de scout ekibiyle takıma uygun oyuncular üzerinde çalıştıklarını kaydeden Avcı, listesini büyük ölçüde hazırladı.
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