Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın sinirlendiği anlar kameralara yansıdı. Beşiktaşlı futbolcular Atiba ile Caner Erkin'in hararetli diyaloğu ise dikkat çekti. İşte siyah beyazlılar cephesinde öne çıkan iki olay...