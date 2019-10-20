Abdullah Avcı çılgına döndü! Atiba ile Caner Erkin... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Abdullah Avcı çılgına döndü! Atiba ile Caner Erkin...

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın sinirlendiği anlar kameralara yansıdı. Beşiktaşlı futbolcular Atiba ile Caner Erkin'in hararetli diyaloğu ise dikkat çekti. İşte siyah beyazlılar cephesinde öne çıkan iki olay...

20 Ekim 2019 Pazar 11:23 Güncelleme: 20.10.2019 11:27
Abdullah Avcı çılgına döndü! Atiba ile Caner Erkin...

Süper Lig'de MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olan Beşiktaş sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Mücadele esnasında Abdullah Avcı'nın gerginliği kameralara yansıdı.

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Abdullah Avcı çılgına döndü! Atiba ile Caner Erkin...

Zaman zaman oyuncularını sert şekilde uyaran Avcı, oyunun son bölümünde 10 kişi kalan rakibi karşısında futbolcularının düştüğü anlaşmazlığa sinirlendi.

Abdullah Avcı çılgına döndü! Atiba ile Caner Erkin...

Beşiktaş hücumunda Diaby'nin attığı top Orkan'ın koşu yoluna düştü ama Orkan topa çok genç hareketlendi, top auta çıktı. Abdullah Avcı, Orkan'a tepki gösterdi.

Abdullah Avcı çılgına döndü! Atiba ile Caner Erkin...

Öte yandan diğer Beşiktaşlı futbolcular Atiba ile Caner Erkin'in hararetli diyaloğu kameralara yansıdı.

Abdullah Avcı çılgına döndü! Atiba ile Caner Erkin...

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası kaptanlık pazubandını alan Atiba, Caner Erkin'e uyarılarda bulundu.

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