90+ Hüzün - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    90+ Hüzün

    Kartal, Yatabare'nin golüne 1 kişi eksikken Love ve Lens ile cevap verdi. Uzatmalarda son sözü Hurtado söyledi.
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 00:22:49 Güncelleme: 00:29:09
    90+ Hüzün
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    90+ Hüzün

    Konya'da baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçen bir maç oynandı. Galatasaray'ın kazandığı, F.Bahçe-Başakşehir karşılaşmasının berabere bittiği haftada mutlak kazanmak isteyen Kartal maça tutuk başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    90+ Hüzün
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    90+ Hüzün

    Vida'nın atıldığı pozisyonda penaltıdan 1-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Şenol Güneş'in değişiklikleriyle şahlandı. Oğuzhan ve Lens'in oyuna girmesiyle Beşiktaş oyunu rakip alana yıkmayı başardı.

    90+ Hüzün
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    90+ Hüzün

    ARKA DİREĞİ UNUTTU

    Beşiktaş, Oğuzhan'ın ortasında Love'ın golüyle 79'da eşitliği yakaladı. 1 dakika sonra bu kez Lens'in fileleri havalandırmasıyla öne geçti.

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    90+ Hüzün

    Kalan kısa bölümde 10 kişiyle kalesini savunurken Gökhan Gönül, Traore'nin vuruşunda çizgi üzerinden kafayla topu çıkardı. Ancak kullanılan kornerde Beşiktaş savunması ve Karius arka direkte Hurtado'yu unuttu. Perulu yıldız, 90 4'te skoru belirledi: 2-2.

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    90+ Hüzün

    KAFAYLA ÇIKARDI

    Kartal, Konya'da galibiyete çok yakındı. 90 3'te Konyaspor tehlikeli geldi. Traore'nin harika kesme vuruşu Karius'u geçti. 90'a giden topa yetişen Gökhan Gönül kafayla meşin yuvarlağı kornere attı.

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