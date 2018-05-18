3 sezonda 79,8 milyon euro! Beşiktaş futbolcu satışlarından servet kazandı

Dusko Tosic'i 5 milyon Euro karşılığında Çin'e satan Beşiktaş, son 3 sezonda transferlerden elde ettiği geliri 79,8 milyon Euro'ya çıkardı. 2017- 2018 sezonunda 33,8, 2016-2017 sezonunda 14,1 milyon Euro karşılığında oyuncu satan Kartal, 2015- 2016 sezonunda ise 26,9 milyon Euro'yu giden futbolcular sayesinde kasasına koydu.



İşte o transferler...